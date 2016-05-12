Легендарные Т-34 и техника нового поколения: в Беларуси готовятся к параду в День Независимости

Новости Беларуси. Легендарные Т-34 и техника нового поколения. В Беларуси началась подготовка к празднованию Дня Независимости.

Бронированные машины, самоходные установки, системы залпового огня. Всего в параде примут участие порядка 160-ти единиц техники. К слову, все машины к параду готовят на военном аэродроме «Липки». На репетиции побывала и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

В каждой колонне все рассчитано с математической точностью. Дистанция между техникой - около 12 метров, а интервал - более 3

В основном, держать колонну техника будет по три. Танки возглавят механизированный строй. Легендарные Т-34, мощные ИС-2. Каждая машина — это история. Парадный расчет из 160-ти единиц растянется почти на 2 километра.

А управляют такой габаритной техникой с мастерством ювелира. Колонны проезжают по точно заданной траектории в форме строгих геометрических фигур. Во внимании каждое движение.

Пока к параду готовятся на военном аэродроме «Липки». Всего здесь запланировано 16 репетиций. В связи с проходом техники будет ограничено движение по улицам Основателей, Стариновская, Скорины и по участку внешнего кольца МКАД. Но только по вторникам в половине шестого утра и по четвергам после 8-ми вечера.

Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования:

Тренировки будут осуществляться еженедельно, три дня в неделю — вторник, среда, четверг. Так, чтобы минимизировать неудобства для горожан, а также автомобильного транспорта, выходить техника для подготовки будет в утренние часы с 5.30 до 6.30. Возвращение техники будет спланировано с 20-ти часов

А генеральные репетиции запланированы на 25-е и 28-е июня. Легендарная техника и достижения последних лет пройдут по проспекту Машерова в сопровождении солдат Минского гарнизона и Роты почетного караула.