Лазуткин о спецоперации в Украине: «Цели победить там нет, а есть цель затянуть конфликт»

Информационное противоборство – это часть не только современной войны, но и мирной жизни, где крупные информационные операции проводят накануне принятия важных политических решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ряду признаков специалисты могут определить, какие цели ставятся в данный момент и к чему готовят общество конкретной страны. О том, как эти механизмы работают в Украине, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Есть мнение, что украинская пропаганда крайне эффективна и достигла небывалых высот. Их любимый прием – надо много раз повторять одну и ту же мысль и подтверждать ее новыми фактами. Но иногда получается крайне топорно. Давайте послушаем якобы перехват СБУ.

– Привет, мой сладкий. Как у тебя?

– Знаешь, что я сегодня кушал? Ты такого никогда не кушала. Животное.

– Барсук?

– Нет.

– Мышь?

– Нет.

– Крысу?

– Собаку.

– О, боже мой! Вас что, вообще не кормят?

– Мяса охота же.

– И что она?

– Ну ничего так. Вроде нормально. Правда, мясо жесткое.

– Фу, меня аж тошнит. Андрей Лазуткин:

С самого начала операции главный посыл пропаганды был о том, что русские едят собак, кошек, насилуют всех подряд, воруют. То есть противника надо расчеловечить, показать, что это не люди, примерно как Красная армия на территории Германии. Для сравнения давайте посмотрим, как выглядит российская военная пропаганда на линии фронта.

Командиры сбежали и бросили подчиненных. Зеленский вас предал. Так же, как предал боевиков «Азова», которые бесславно сдались в плен. Помощи не будет. При дальнейшем сопротивлении вы обречены на смерть. Мосты через Северский Донец в районе населенного пункта Синецкий и Павлоград, а также Ленинский мост подготовлены командованием ВСУ к уничтожению. Вам не дадут уйти. Единственный шанс выжить – это бежать или сдаться в плен. Спасайте свои жизни.

Андрей Лазуткин:

Кому бы вы больше поверили, украинскому перехвату или вот такому диктору? Здесь задача пропаганды не только убедить сдаться, но и противопоставить ВСУ и тероборону формированиям МВД, куда собирали националистов. Эту схему придумал бывший министр МВД Аваков, чтобы, во-первых, поставить на довольствие самых отмороженных участников переворота, а во-вторых, создать из них такую личную армию. Но это далеко не СС, как было в Германии. Нацисты по взглядам там есть, но в первую очередь такие батальоны при МВД занимались коммерцией, то есть захватом предприятий и собственности. Что-то похожее там происходит и сегодня. Часть украинской верхушки уехала, или была объявлена пособниками оккупантов, или перешла на сторону русских – и сразу начался передел собственности, где участвуют суды и МВД. Поэтому в военной пропаганде надо рассказывать не только про нацизм, но и про то, на какие деньги «Азов» жировал, пока остальные ВСУ стреляют из лопат и ходят в резиновых тапках. Но есть и более серьезные украинские достижения: не только про собак, но и про поиск шпионов. Медведчука СБУ уже словили, Порошенко тоже, правда, выпустили из страны, но вот появился новый предатель – помощник народного депутата. Вы его не знаете, но это ключевая фигура российской агентурной сети, наверное, резидент.

Затримано ключову особу мережі, колишнього помічника народного депутата України Андрія Деркача Ігоря Колесникова з позивним «Ветеран».

Я, Колесников Игорь Владимирович, 1965 года рождения, гражданин Украины. Являюсь негласным сотрудником главного разведуправления федерального штаба Российской Федерации. Выбывка произошла в центральном аппарате главного разведуправления федерального штаба. Непосредственно присутствовал Владимир Степанович Алексеев. Со мной контактирует полковник Савин Алексей на территории главного разведуправления. Андрей Лазуткин:

Вот так, четко и убедительно. Интересно, что русские повезли его вербовать прямо в здание ГРУ, в центральный аппарат. Мягко говоря, это закрытый объект. А вдруг человек откажется, а потом секреты раскроет. Но какие могут быть сомнения? Его уже осудили, наверно, готовят на обмен. И там все показания вот такие.

Я не был посвящен непосредственно в планы, но из некоторых источников и разговоров я узнал, что главное разведуправление при захвате Украины будет использовать две бригады спецназа (Тамбов и Ульяновск) и силы специальных операций. Андрей Лазуткин:

Он узнал эти вещи из разговоров. Наверное, на курилке офицеры обсуждали, когда привозили вербовать, или шел по коридору в ГРУ и услышал. А что на это отвечает российская пропаганда? Есть более тонкая линия показать конфликт Зеленского и армейского командования. Понятно, что Зеленский не военный – он актер, но когда им отдавался приказ об обороне Северодонецка, он имел политическую цель. Надо было создать сильную украинскую позицию на переговорах с лидерами ЕС, которые тогда приезжали в Киев. Зеленским было заявлено, что цель переговоров – получить статус кандидата в члены ЕС. Это ни к чему не обязывает Евросоюз, но даже в таком формате Германия и Франция были против. И Зеленскому надо было показать какой-то успех на фронте. Мы вступаем в Евросоюз не как Косово, которое отгородили натовскими войсками, а как вполне успешное государство с боеспособной армией. И вот Шольца и Макрона повезли в Киевскую область показывать победы.

Андрей Лазуткин:

Видимо, для этого ВСУ держали под Северодонецком и до последнего не отводили, что привело к окружению самой боеспособной части армии. Но свою задачу Зеленский выполнил за счет военных – ему дали конфету, и теперь Украина – кандидат в члены ЕС. С точки зрения украинской пропаганды это тоже важно – появляется объединяющая цель для всего общества, как это было на Майдане. Да, у нас сожгли центр Киева, а неизвестные снайперы убили 50 человек, и мы их не нашли. Зато через месяц мы подписываем договор об Ассоциации с ЕС. Но не важно, вы кандидат, или это ассоциация, или еще какое-то слово – ни в какой Евросоюз вас никогда не возьмут. Там свои противоречия. Его уже расширяли, когда приняли страны, типа Прибалтики, Румынии, Болгарии, которые никаким критериям не соответствуют. Брали их, потому что надо было ограничить влияние России. А потом вдруг оказалось, что это проблемные страны, которые требуют денег и сами себя кормить не могут.