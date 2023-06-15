Лазерные технологии и робототехника – Беларусь и Китай презентовали совместные прорывные проекты

Лазерные технологии и робототехника – третий Белорусско-китайский форум открылся в Минске. Площадкой для обмена опытом между молодыми учеными стал БНТУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество наших стран вышло на новый уровень: это уже не просто торговля и обмен товарами, а создание новых высокотехнологичных компаний и корпораций. Сегодня, 15 июня, в парке «Политехник» презентуют новые совместные прорывные проекты. В 2023 году акцент сделали на информационных, лазерных, нанотехнологиях и машиностроении. На прошедшей в рамках мероприятия пленарной сессии презентовали международные программы для поддержки молодежного инновационного предпринимательства.

Олег Девойно, заведующий отраслевой научно-исследовательской лабораторией плазменных и лазерных технологий БНТУ: В рамках форума мы представляем обзор разработанных нами технологий в области упрочнения, восстановления деталей машин методами плазменной и лазерной обработки. Цель участия в данном форуме – найти китайских партнеров, чтобы совместно внедрять наши разработки на китайских предприятиях.

Николай Кольчевский, заведующий лабораторией рентгеновской оптики Института прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко БГУ:

То, что мы сегодня слышим, мы слышим очень развитые, передовые технологии, которые рассказываются как с белорусской стороны, так и со стороны Китайской Народной Республики. При этом важно, что такие проекты помогают расширить кругозор участников и найти точки соприкосновения для реализации в будущем более тесных контактов и будущих проектов.

Главная цель форума – создание благоприятных условий для развития сотрудничества и высокотехнологичного предпринимательства между Беларусью и Китаем.