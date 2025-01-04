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Этап агитации – в Гродно провели флешмоб в поддержку одного из кандидатов в Президенты

04 января 2025 10:36
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Самый горячий этап электоральной кампании проходит в Беларуси – агитация. По 25 января у кандидатов есть возможность представить избирателям свои предвыборные программы. Накануне необычный флешмоб в поддержку кандидата в Президенты прошел в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этап агитации – в Гродно провели флешмоб в поддержку одного из кандидатов в Президенты-2

Представители БРСМ, а также молодежного крыла союза женщин организовали музыкальные флешмобы в торговых центрах. Участие приняли более полусотни неравнодушных к будущему своей страны молодых людей. Так ребята не только проявили активную гражданскую позицию, но и создали хорошее настроение посетителям торговых центров.

Этап агитации – в Гродно провели флешмоб в поддержку одного из кандидатов в Президенты-4

Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Очень много различных пикетов, встреч в коллективах, а именно так, чтобы молодежь себя творчески проявила и показала этот флешмоб и есть. Нацелен на то, чтобы проявить и показать себя.

Этап агитации – в Гродно провели флешмоб в поддержку одного из кандидатов в Президенты-6

В преддверии такой важной электоральной кампании нужно всему народу объединиться и стать всем одним целым.

Этап агитации – в Гродно провели флешмоб в поддержку одного из кандидатов в Президенты-8

Я считаю, что это очень важный шаг. Никто не должен оставаться в стороне. Я буду голосовать за сильную и процветающую Беларусь.

Период агитации завершится за день до выборов Президента. Судьбу страны белорусы решат 26 января. А те, у кого в силу разных причин не получится явиться на участки в основной день, смогут проголосовать досрочно – с 21 по 25 января.

# БРСМ # Выборы в Беларуси # Андрей Есин

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