«Он сын Гейдара Алиева, мы его любим». За ходом голосования в Азербайджане следит съёмочная группа СТВ

Новости Азербайджана. В стране 11 апреля проходят президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За высший пост борются 8 кандидатов, в числе которых действующий Глава государства Ильхам Алиев. В этот раз президент избирается на 7 лет. Это предусматривают поправки в Конституцию. В Азербайджане работает наш корреспондент Дмитрий Боярович.

Избирательные участки открылись по всей стране. Азербайджанцы голосуют на внеочередных выборах. Они проходят на полгода раньше намеченного срока, то есть октября 2018. Такое решение принял действующий президент, Ильхаму Алиеву это позволяет Конституция.

Среда в Азербайджане объявлена выходным. Это сделано специально к выборам. В стране, если быть точным, 5 641 избирательный участок. А в списках избирателей, по данным местного Центризбиркома, больше 5 миллионов человек.

Горожане:

Он хороший, он все знает. Он сын Гейдара Алиева, мы его любим.

За демократию. Стабильность, она даст будущее Азербайджану. В соперниках у Ильхама Алиева – 7 человек. Большинство – от политических партий. Один самовыдвиженец.

У каждого из них было по 6 часов эфира в неделю, чтобы рассказать о взглядах на то, какие реформы нужны Азербайджану. Однако, в целом все кандидаты в своих программах придерживаются текущего политического курса.

За ходом выборов в Азербайджане следят почти 900 международных наблюдателей. На каждом пятом участке для голосования установлены веб-камеры. Выбрать своего президента смогут граждане Азербайджана, проживающие в 32 странах мира. Избирательный участок открыт и в посольстве Азербайджана в Минске.