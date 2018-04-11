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«Он сын Гейдара Алиева, мы его любим». За ходом голосования в Азербайджане следит съёмочная группа СТВ

11 апреля 2018 12:44
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Новости Азербайджана.  В стране 11 апреля проходят президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Он сын Гейдара Алиева, мы его любим». За ходом голосования в Азербайджане следит съёмочная группа СТВ-1

За высший пост борются 8 кандидатов, в числе которых действующий Глава государства Ильхам Алиев. В этот раз президент избирается на 7 лет. Это предусматривают поправки в Конституцию. В Азербайджане работает наш корреспондент Дмитрий Боярович.

«Он сын Гейдара Алиева, мы его любим». За ходом голосования в Азербайджане следит съёмочная группа СТВ-4

Избирательные участки открылись по всей стране. Азербайджанцы голосуют на внеочередных выборах. Они проходят на полгода раньше намеченного срока, то есть октября 2018. Такое решение принял действующий президент, Ильхаму Алиеву это позволяет Конституция.

«Он сын Гейдара Алиева, мы его любим». За ходом голосования в Азербайджане следит съёмочная группа СТВ-7

Среда в Азербайджане объявлена выходным. Это сделано специально к выборам. В стране, если быть точным, 5 641 избирательный участок. А в списках избирателей, по данным местного Центризбиркома, больше 5 миллионов человек.

«Он сын Гейдара Алиева, мы его любим». За ходом голосования в Азербайджане следит съёмочная группа СТВ-10

Горожане:
Он хороший, он все знает. Он сын Гейдара Алиева, мы его любим.

«Он сын Гейдара Алиева, мы его любим». За ходом голосования в Азербайджане следит съёмочная группа СТВ-13

За демократию. Стабильность, она даст будущее Азербайджану.

В соперниках у Ильхама Алиева – 7 человек. Большинство – от политических партий. Один самовыдвиженец.

«Он сын Гейдара Алиева, мы его любим». За ходом голосования в Азербайджане следит съёмочная группа СТВ-16

У каждого из них было по 6 часов эфира в неделю, чтобы рассказать о взглядах на то, какие реформы нужны Азербайджану. Однако, в целом все кандидаты в своих программах придерживаются текущего политического курса.

«Он сын Гейдара Алиева, мы его любим». За ходом голосования в Азербайджане следит съёмочная группа СТВ-19

За ходом выборов в Азербайджане следят почти 900 международных наблюдателей. На каждом пятом участке для голосования установлены веб-камеры. Выбрать своего президента смогут граждане Азербайджана, проживающие в 32 странах мира. Избирательный участок открыт и в посольстве Азербайджана в Минске.

«Он сын Гейдара Алиева, мы его любим». За ходом голосования в Азербайджане следит съёмочная группа СТВ-22

Дмитрий Боярович, СТВ:
По мнению политологов, наиболее вероятным претендентом на пост главы государства является действующий президент. Его поддержка высока. Ильхам Алиев выигрывал выборы в 2003, 2008 и 2013 годах. Это были 5-летние президентские сроки. А теперь же, в случае победы, Алиев будет руководить страной в течение как минимум 7 лет.

«Он сын Гейдара Алиева, мы его любим». За ходом голосования в Азербайджане следит съёмочная группа СТВ-25

«Он сын Гейдара Алиева, мы его любим». За ходом голосования в Азербайджане следит съёмочная группа СТВ-27

«Он сын Гейдара Алиева, мы его любим». За ходом голосования в Азербайджане следит съёмочная группа СТВ-29

# Президентские выборы # Фотофакт

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