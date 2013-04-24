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Для инвалидов разработали специальные маршруты в парках и лесных массивах города

24 апреля 2013 18:27
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Новости Беларуси. Необычную карту составили в территориальном центре соцобслуживания Первомайского района. Для людей с ограниченными возможностями разработали специальные маршруты в парках и лесных массивах города. Пока в списке — доступные  пешеходные дорожки в черте района, в планах - расширение маршрута.

Елена Карпеко, организатор проекта:
В нашем городе есть много зеленых мест, которые имеют доступность для людей с ограниченными возможностями. Но не все их них эти места знают. Проводя такую акцию «Зеленые маршруты», мы бы хотели привлечь людей на колясках к посещению леса.

# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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