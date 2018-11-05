Жук-короед уничтожил более 36 тысяч гектаров леса в Минской области

Более 36 тысяч гектаров леса пострадали в 2018 году на Минщине, среди основной причины - жук-короед. Почти на всей территории проведены санитарные вырубки. Поврежденные деревья вывезены, однако цифра уничтожения продолжает расти. Только за последние две недели насекомые повредили 900 гектаров. Наиболее страдают южные районы. Например, на Любанщине вредитель уничтожил почти 1300 гектаров сосновых. Лесничие связывают нашествие короеда с засухой, которая отмечается на Минщине в последние годы.

К сожалению, вылечить дерево после нападения короеда невозможно, можно только спилить. Ближайшей весной на пустырях Любанщины появятся новые насаждения ​​хвойных. А теперь саженцы созревают в питомниках, на полях доращивания.