Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

Новости Беларуси. Канун и дата 7 ноября – это, традиционно, момент, когда в Беларуси появляются новые, построенные к празднику объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как социально значимые, так и производственные, необходимые для появления новых рабочих мест и развития экономики.

Так, 5 ноября в Минске после продолжительного ремонта распахнула двери малая сцена Молодежного театра. А в Гродненской области завершилась реконструкция детского сада. Разумеется, это далеко не все приятные сюрпризы, которые получат белорусы к 7 ноября.

Эту премьеру минчане ждали давно. Реконструкция малой сцены Молодежного театра длилась 9 лет. А сегодня здесь уже вовсю идут репетиции музыкального проекта.

В новом образе предстал зрительный зал, гримерные, хореографический и репетиционные классы. Одним словом, настоящий простор для творчества. А в будущем эта сцена станет своеобразной стартовой площадкой для молодых актеров и режиссеров.

Виктор Старовойтов, генеральный директор Белорусского государственного молодёжного театра:

Все экспериментальные спектакли, хореографические, танцевальные, перфомансы будут проходить на этой площадке. Мы можем эту площадку предоставлять для экспериментов для студентов Академии искусств. «Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре Премьерный спектакль состоится уже 1 декабря. По просьбам зрителей на малой сцене поставят комедию «Дружная семья».

В афише и постановки для юных ценителей этого искусства. А для самых искушенных зрителей актеры уже готовят танцевальный перфоманс. Сейчас возможности театра позволят воплощать самые смелые творческие идеи.

Ольга Коршун, СТВ:

По традиции, театр начинается с вешалки, но это территория экспериментов. Зрителей встречает Мельпомена – муза театра. Так что ждем громких нестандартных премьер, но вовсе от канонов отходить не собираются. К примеру, у же по сложившейся традиции театр, открывают накануне 7 ноября, а такие «премьеры» проходят в разных уголках страны.

Премьерный показ и у этих юных артистов. В программе запланированы танцы и инструментальные выступления. Но обновленный музыкальный зал в будущем позволит юным белорусам раскрыть весь диапазон своих талантов.

Илларион Буйко, воспитанник яслей-сада №2 Ивья:

Я люблю ходить в садик, его покрасили, второй этаж выглядит другим.

Анна Буйко, житель Ивья:

Наш детский сад наконец-то приобрёл красивый, современный, респектабельный вид. И мне, как родителю, очень радостно от этого.

Это здание построили еще в 82-го году. Оно давно требовало обновления. Строители утеплили стены, заменили окна, отремонтировали пищеблок. Уложились всего за 2 месяца, чтобы в канун 7 ноября дети смогли вернуться в уютные комнаты. А вскоре в детском саду появятся и новые игрушки. Сертификат на их приобретение – еще один подарок к празднику.

Поздравлять новоселов в преддверии 7 ноября в нашей стране уже традиция. Инициативу поддерживает глава государства. Традиционно, посещение таких объектов каждый ноябрь входит в рабочий график Президента. 2018 год не стал исключением. А череду новоселий открыл Витебский меховой комбинат. Кстати, накануне, общаясь с местными жителями агрогородка Болбасово, глава государства подчеркнул, что такие праздники и традиции объединяют белорусов и позволяют сохранить нашу историю.

А этот подарок многие жители Гомельского региона воспримут буквально близко к сердцу. В областном кардиологическом центре появился современный ангиографический комплекс, который позволит проводить более точные и сложные операции.

А еще снизит лучевую нагрузку на пациентов и врачей. Через некоторое время оборудование будет работать круглосуточно. А значит, шансы на выздоровление вырастают в разы.