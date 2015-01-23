Новости Беларуси. Лайнер за $28 млн пополнил белорусский авиапарк. Речь о Боинге 800-сотой серии. 23 января утром он прибыл из Турции. Это самая популярная в мире модель пассажирского лайнера. Прежде всего благодаря вместимости: салон рассчитан на 189 пассажиров.

«Боинг» сможет летать до дальних пунктов назначения. Это позволит расширить маршрутную сеть аэропорта, а также снизить цены на билеты.

На один самолет в Беларуси стало больше. Пассажирский, причем нового поколения — 800-сотой серии.

Купили лайнер в лизинг. За 28 миллионов долларов. У компании-производителя. Новый такой стоит в три раза дороже. Конкретно этому самолету 14 лет. Для машины — возраст зрелый. Хотя состояние — практически идеальное. «Боинг» до нас летал под маркой одной из немецких авиакомпаний.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Вот так выглядит «Боинг-737» изнутри. Пока это самый большой по вместимости самолет в Беларуси. Салон вмещает 189 пассажирских сидений. От эконом до бизнес-класса. Планируется, что рейсы, на которых он будет задействован, будут загружены.

Эта марка самолета в мире самая популярная, соответственно, распространенная. Особенно часто ее используют авиакомпании «лоукосты». Для них — это способ снизить цены. По подобному пути идут и в Беларуси, причем не жертвуя комфортом как пассажиров, так и экипажа.

Виктор Броновицкий, командир экипажа:

Для экипажа более удобно: дисплеи большего масштаба — большая информативность. Эта машина более мощная, летучая и экономичная.

Кстати, экипаж, точнее, сразу два летать на новом самолете обучили. Пилоты говорят: ничего сложного. Разве что длительность полетов увеличится. «Боинг» может лететь без дозаправки почти 6 тысяч километров. Это расстояние от Минска до Улан-Батора.

Анатолий Гусаров, генеральный директор национальной авиакомпании «Белавиа»:

Этот самолет мы планируем начать эксплуатировать в ближайшее время. Он будет выполнять полеты на маршруте: Барселона, Ларнака, Тель-Авив. Также на наиболее нагруженных чартерных направлениях: Турцию, Болгарию.

Новый лайнер станет плюсом еще и для транзитных способностей страны. Летать через Европу в Азию через нас будут больше. По статистике, один самолет прибавляет аэропорту 10% от пассажиропотока в год. Для нашей воздушной гавани эта цифра составит 250 тысяч человек.

Дмитрий Меликян, генеральный директор РУП «Национальный аэропорт «Минск»:

Дополнительно развивается сетка полетов. Темпы этого года уже свидетельствуют о том, что движение пассажиров через «Национальный аэропорт» увеличивается. Поэтому мы только рады, что расширится география полетов и улучшится качество обслуживания пассажиров.

Планируется, что самолет, так сказать, «выйдет в свет» в апреле. Тогда откроют новый рейс «Минск-Алматы».

Летать в Казахстан конкретно этот лайнер будет точно. Как, наверняка, и остальные два «Боинга». Контракт на их покупку уже подписан. Нашему авиапарку они достанутся к 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.