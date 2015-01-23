«Белавиа» приобрел самолет нового поколения «Боинг-737-800» – самый вместительный в белорусском флоте

Новости Беларуси. Белорусская авиакомпания пополнилась «Боингом-737-800». Самолет стал 27-ым по счету в парке перевозчика. 23 января утром он прибыл из Турции. Это самая популярная в мире модель пассажирского лайнера. Прежде всего благодаря вместимости: салон рассчитан на 189 пассажиров.

Места - от эконом до бизнес класса. «Боинг» сможет летать до дальних пунктов назначения. Это позволит расширить маршрутную сеть аэропорта, а также снизить цены на билеты. Планируется, лайнер будет задействован на новом рейсе «Минск-Алматы» в апреле. К слову, стоимость новинки - порядка 28 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Гусаров, генеральный директор национальной авиакомпании «Белавиа»:

Этот самолет мы планируем начать эксплуатировать в ближайшее время. Он будет использоваться на регулярных линиях, наиболее загруженных, на рейсах большой протяженности: Барселона, Ларнака, Тель-Авив, а также чартеры в Грецию. Именно на этом самолете авиакомпания сможет обеспечить более высокий сервис по сравнению с другими самолетами.