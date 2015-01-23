За 3 часа в Минске выпало 20% от месячной нормы осадков

Новости Беларуси. Снежные завалы, пробки и оранжевый уровень опасности. Беларусь во власти непогоды. Только за 3 часа в столице выпало 20 процентов от месячной нормы осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мелкие аварии по всему городу спровоцировали возникновение серьезных заторов. Всплеск ДТП был и на кольцевой, несколько машин съехало в кювет.

Коммунальные службы начали работу с самого утра и продолжат до позднего вечера. На уборку снега пущены все силы. Все улицы обработали антигололедными реагентами.

Александр Ярощик, главный инженер ГПО «Мингорисполкома»:

В ночь у нас работало 250 единиц техники. Относительно много - не много, но вывоза снега практически не было, поэтому это было предостаточно. В день у нас идет усиленно - более 400 единиц техники, 750 человек работает на уборке снега. Высыпано только за утро 300 тонн соли и чуть более 300 кубов ПСС.

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан учитывать погодные условия, увеличить дистанцию и не совершать резких манёвров. А неопытным водителям лучше и вовсе отказаться от поездок на личном авто, отдав предпочтение общественному транспорту.

Снегопады, пусть и не такие сильные как в Минске прошли по всей стране. Так в Гродно высота снежного покрова в некоторых местах превышает пять сантиметров. Правда, коммунальщики оперативно приступили к уборке улиц. Работают несколько десятков единиц техники. Центральные магистрали уже очищены, сейчас убирают дворы.

Между тем, по прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега в Беларуси сохранятся и в ближайшие дни.

Александр Беганский, начальник отдела метеорологических прогнозов ГУ «Гидромет»:

Температурный фон сегодня и в ближайшие сутки будет находиться близко к нулевым отметкам. На большей части территории пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.