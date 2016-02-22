Лаборатория по сертификации товаров легкой промышленности 22 февраля открылась в Бресте

Новости Беларуси. В помощь предпринимателям, которые готовы работать в правовом поле. Во всех регионах страны работают лаборатории по сертификации товаров легкой промышленности. Еще одна такая 22 февраля открылась в Бресте.

Татьяна Рыба, инженер лаборатории Брестского центра стандартизации, метрологии и сертификации:

Подтверждаем тот или иной заявленный вид сырья. Нам заказчики заявляют предварительно, что там. Мы подтверждаем химическим способом, действительно это тот или иной состав сырья.

Работает испытательная лаборатория по принципу «одного окна». К ее услугам уже обратились многие частные предприятия и индивидуальные предприниматели области. Со временем здесь планируют расширить и спектр оказываемых услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.