Студенты Академии управления при Президенте создали электронное приложение для студентов

Новости Беларуси. Белорусские вузы внедряют новые информационные технологии. Так, в Академии Управления при Президенте для студентов выпустили специальное цифровое приложение. Теперь при помощи своих карманных гаджетов молодые люди смогут следить за расписанием занятий, узнавать последние новости учебного заведения и другую полезную информацию.

Кстати, разработкой этого приложения занимались сами же студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Бацылев, студент, разработчик приложения «Академия управления»:

Это такая штука, которая сильно облегчит жизнь студентам Академии управления, абитуриентам, магистрантам и прочим людям, которые к ней хоть как-то причастны. Кроме расписания приложение включает в себя новости Академии управления, ее структуру, какие-то контактные данные.