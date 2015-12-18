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Студенты Академии управления при Президенте создали электронное приложение для студентов

18 декабря 2015 07:30
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Новости Беларуси. Белорусские вузы внедряют новые информационные технологии. Так, в Академии Управления при Президенте для студентов выпустили специальное цифровое приложение. Теперь при помощи своих карманных гаджетов молодые люди смогут следить за расписанием занятий, узнавать последние новости учебного заведения и другую полезную информацию.

Кстати, разработкой этого приложения занимались сами же студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Бацылев, студент, разработчик приложения «Академия управления»:
Это такая штука, которая сильно облегчит жизнь студентам Академии управления, абитуриентам, магистрантам и прочим людям, которые к ней хоть как-то причастны. Кроме расписания приложение включает в себя новости Академии управления, ее структуру, какие-то контактные данные.

# общество # It-технологии

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