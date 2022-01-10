Квесты, турниры по истории и выездная фотоэкспозиция. Что в Дзержинском музее покажут в рамках Года исторической памяти?

Новости Беларуси. 2022-й в Беларуси объявлен Годом исторической памяти, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. План мероприятий утвержден в каждом районе центрального региона.

Цель – формирование объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранение и укрепление единства народа.

В Дзержинском историко-краеведческом музее стартует цикл мероприятий открытием фотовыставки из фондов музея. Снимки затронут самые значимые периоды из жизни района.

Планируется, что экспозиция будет выездной. С фотоработами сотрудники посетят школы и предприятия района. Также пройдет показ документальных хроник. Их планируют собрать в кинолекторий.

Ирина Клишевич, главный хранитель фондов Дзержинского районного историко-краеведческого музея:

Хотим открыть новый раздел экспозиции, работаем активно над его созданием. Это раздел экспозиции «Политика геноцида и выжженной земли на территории Беларуси и Дзержинского района». Не упустили мы из вида и такое важное событие в нашей стране, как референдум – планируем также организовать ряд тематических выставок.

Запланировано множество интересных проектов в районной библиотеке. Для молодежи организуют квесты, блиц-турниры по истории, встречи с известными людьми, конкурсы.

В библиотеке уже открылась тематическая выставка изданий, посвященных истории белорусской государственности.

Ольга Жибурт, библиограф Дзержинской районной централизованной библиотечной системы:

Если брать уникальные книги, то это издание, которое вышло в 2021 году – шеститомник «Республика Беларусь. 25 лет существования независимого государства». Здесь представлены все стороны жизни нашего государства. Это и общественный строй, и социальная политика, и здравоохранение, и культура.

Валентина Климович, директор Дзержинской районной централизованной библиотечной системы:

10-е юбилейные Койдановские чтения, которые будут проходить у нас, будут также посвящены этой теме. Кроме всего прочего, мы реализуем ряд проектов и программ, связанных с сохранением этой исторической памяти. У нас есть мемориальный онлайн-проект – «На всех одна Победа и судьба». Программа библиотечная – «Моя земля, мои земляки».