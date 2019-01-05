«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки

Новости Беларуси. 5 января, уже по доброй традиции, команды Рождественского турнира приняли участие в благотворительной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще до начала матчей игроки приехали в минский детский дом № 7. Понятно, что не с пустыми руками.

Воспитанникам они подарили развивающие игры. Конечно, не обошлось и без спортивной экипировки.

Я тоже хочу играть за сборную Беларуси. Спасибо хоккеистам за такую встречу.

Марк Симон, игрок команды Китая:

Я очень рад быть здесь, дети просто замечательные. Мы играли в очень интересные интеллектуальные игры. И, конечно, обрели много новых друзей.

Андреас Раубал, игрок команды Германии:

Я счастлив познакомиться с этими детками. Побывав здесь, начинаешь больше ценить дом и семью. Потому нужно побольше таких акций, чтобы дарить добро детям, которые лишены семьи.