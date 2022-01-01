Квест для детей и рождественские песни. Какие новогодние мероприятия подготовили в Минске?

Новости Беларуси. Зимний город нарядно украшен праздничными огнями и готов отмечать предстоящие праздники. Вот-вот в Минске начнутся новогодние вечеринки. План новогодних и рождественских мероприятий насчитывает более 200 праздничных событий. Основные гуляния будут организованы на территории около Дворца спорта и на площадке в Верхнем городе, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

25 декабря около Дворца спорта прошло мероприятие «Музыка объединяет». Мы пригласили коллективы со всей страны, и такая цель, что в Год народного единства все коллективы покажут творческие свои номера. Новогоднюю ночь предложили встретить вместе с популярными артистами, насладиться любимой музыкой и зажечь под знакомые всем хиты. В ночь на 1 января организовали концерт «Шкатулка желаний». Виталий Брель:

Была очень интересная культурно-развлекательная программа. Дед Мороз, Снегурочка, звезды белорусской эстрады – Ланская, Дорофеева, Тео, ну и другие, не буду всех перечислять.

1 числа в 19.00 для гостей была подготовлена молодежная программа: на сцене выступили творческие коллективы и кавербенды. Хедлайнер праздника – белорусская группа «Дрозды». Виталий Брель:

7 января уже классический вариант. У нас будут рождественские песни, как в обработке современной, так и в народном исполнении. Также в этой день для зрителей будут петь «Песняры». На верхней площадке около Ратуши развернется масштабная развлекательная программа. В ней смогут принять участие как взрослые, так и дети.

Виталий Брель:

Мы планируем: первое – это провести квест для более, наверное, старших детей по Верхнему городу. С посещением музея, Ратуши и так далее, продумывается очень интересная программа. Ну и, конечно же, это новогодний космолет наш, будет показана программа «Путь к земле», где будет интерактив и с детьми, и действия на сцене. Наш космолет будет потихоньку превращаться в елочку. Поэтому мы приглашаем всех минчан и гостей столицы с 25 декабря по 2 января посетить Верхний город. Мероприятия планируются в 12:00, в 17:00 и в 20:00.