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Квартиру в Минске в 2016 году получили треть нуждающихся

19 декабря 2016 18:56
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Новости Беларуси. Треть нуждающихся в жилье в 2016 году стали новоселами. В Минске организациями всех форм собственности построено почти 9 тысяч квартир.

Новые хозяева уже обживают почти 650 тысяч квадратных метров жилья.

Всего же годовой план по строительству жилья выполнен на 92%, 65 домов уже сданы. Шесть из них в ближайшее время будут готовы принять новосёлов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алла Лозовская, начальник отдела статистики, инноваций и строительства Главного статистического управления города Минска:

За 11 месяцев текущего года в Минске построено 8980 новых квартир, введено в эксплуатацию 644,4 тысячи квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 28,4% процентов от общего объема ввода.

Из общего объема введенного жилья для данной категории граждан 101,2 тысячи квадратных метров введено с использованием государственной поддержки.

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты # Алла Лозовская

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