КГБ задержал за взятки менеджеров МТЗ, МАЗа, БелАЗа и Гомсельмаша

Новости Беларуси. Сотрудники комитета государственной безопасности Беларуси задержали менеджеров ряда машиностроительных предприятий за взятки. Среди заводов называются МТЗ, МАЗ, БелАЗ и Гомсельмаш. В числе задержанных – и финансовый директор тракторного завода.

Установлено, что руководство и работники компаний за вознаграждения от коммерческих структур обеспечивали продвижение продукции последних. С 2013 года за приемку сырья и комплектующих с элементами брака, выдачу фиктивных заключений по качеству, получение сведений о перспективных разработках им передано взяток на 200 тысяч долларов.

В Комитете госбезопасности выясняют, были ли другие эпизоды противоправной деятельности задержанных, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Побяржин, начальник пресс-службы Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

В период с 5 по 7 декабря текущего года КГБ задержан ряд должностных лиц Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Белорусского автомобильного завода, в том числе и заместитель генерального директора МТЗ, финансовый директор указанного предприятия. За полученное ранее денежное вознаграждение в общей сумме около 40 тысяч белорусских рублей задержаны еще четыре сотрудника экономических и планово-финансовых подразделений МТЗ. В отношении всех них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.