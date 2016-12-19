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КГБ задержал за взятки менеджеров МТЗ, МАЗа, БелАЗа и Гомсельмаша

19 декабря 2016 16:40
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Новости Беларуси. Сотрудники комитета государственной безопасности Беларуси задержали менеджеров ряда машиностроительных предприятий за взятки. Среди заводов называются МТЗ, МАЗ, БелАЗ и Гомсельмаш. В числе задержанных – и финансовый директор тракторного завода.

Установлено, что руководство и работники компаний за вознаграждения от коммерческих структур обеспечивали продвижение продукции последних. С 2013 года за приемку сырья и комплектующих с элементами брака, выдачу фиктивных заключений по качеству, получение сведений о перспективных разработках им передано взяток на 200 тысяч долларов.

В Комитете госбезопасности выясняют, были ли другие эпизоды противоправной деятельности задержанных, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Побяржин, начальник пресс-службы Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
В период с 5 по 7 декабря текущего года КГБ задержан ряд должностных лиц Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Белорусского автомобильного завода, в том числе и заместитель генерального директора МТЗ, финансовый директор указанного предприятия. За полученное ранее денежное вознаграждение в общей сумме около 40 тысяч белорусских рублей задержаны еще четыре сотрудника экономических и планово-финансовых подразделений МТЗ. В отношении всех них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

# общество # Коррупция # Дмитрий Побяржин

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