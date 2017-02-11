Кусочек Венеции и Снежная Королева: фестиваль ледовых и снежных скульптур в Ботаническом саду Минска

Новости Беларуси. Мир кристаллов глазами художника.

Фестиваль ледовых и снежных скульптур открылся 11 февраля в Ботаническом саду Минска.

На фоне зимнего ландшафта композиционный ансамбль выглядит как настоящее снежное царство. Здесь и трон для ее величества, и сама королева, и объемные снежинки изо льда. Впрочем, вниманию публики (а посетили фестиваль немало зрителей) представлены скульптуры разной тематики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для одного из авторов, например, вдохновением стала никогда не замерзающая Венеция.

Георгий Борздый, скульптор:

Не все в Венеции побывали, а всегда хочется какой-то зимней сказки. И вот они, венецианская гондола с гондольером у нас тут получились. Лед с Минского моря. Привезли нам блоки, мы их склеили водой и скомпоновали в скульптуру.