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Кусочек Венеции и Снежная Королева: фестиваль ледовых и снежных скульптур в Ботаническом саду Минска

11 февраля 2017 14:04
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Новости Беларуси. Мир кристаллов глазами художника.

Фестиваль ледовых и снежных скульптур открылся 11 февраля в Ботаническом саду Минска.

На фоне зимнего ландшафта композиционный ансамбль выглядит как настоящее снежное царство. Здесь и трон для ее величества, и сама королева, и объемные снежинки изо льда. Впрочем, вниманию публики (а посетили фестиваль немало зрителей) представлены скульптуры разной тематики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для одного из авторов, например, вдохновением стала никогда не замерзающая Венеция.

Георгий Борздый, скульптор:
Не все в Венеции побывали, а всегда хочется какой-то зимней сказки. И вот они, венецианская гондола с гондольером у нас тут получились. Лед с Минского моря. Привезли нам блоки, мы их склеили водой и скомпоновали в скульптуру.

Скульптуры оснащены декоративной подсветкой, поэтому особенно красиво они будут выглядеть в вечернее время.

# общество # Конкурс ледяных фигур # Фотофакт # Георгий Борздый

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