Кусочек Венеции и Снежная Королева: фестиваль ледовых и снежных скульптур в Ботаническом саду Минска

Новости Беларуси. Мир кристаллов глазами художника.
Фестиваль ледовых и снежных скульптур открылся 11 февраля в Ботаническом саду Минска.
На фоне зимнего ландшафта композиционный ансамбль выглядит как настоящее снежное царство. Здесь и трон для ее величества, и сама королева, и объемные снежинки изо льда. Впрочем, вниманию публики (а посетили фестиваль немало зрителей) представлены скульптуры разной тематики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для одного из авторов, например, вдохновением стала никогда не замерзающая Венеция.
Георгий Борздый, скульптор:
Не все в Венеции побывали, а всегда хочется какой-то зимней сказки. И вот они, венецианская гондола с гондольером у нас тут получились. Лед с Минского моря. Привезли нам блоки, мы их склеили водой и скомпоновали в скульптуру.
Скульптуры оснащены декоративной подсветкой, поэтому особенно красиво они будут выглядеть в вечернее время.