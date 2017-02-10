Как наноструктура углерода экономит тонны стали: белорусы создали малоизнашивающийся материал

Новости Беларуси. Как научились продлевать жизнь механическим узлам, подверженным трению, рассказали в программе «Центральный регион».

Владимир Пасовец, докторант Института порошковой металлургии Национальной академии наук Беларуси:

Проблема заключается в том, что на сегодняшний день, как и 50, и 100 лет назад, проблема трения не решена.

То есть, в год порядка 1 миллиона тонн стали у нас расходуется по миру на трение.

До 40% вырабатываемой в мире энергии – это, опять же, всё уходит на трение. И в денежном эквиваленте порядка 5-7% дохода экономически развитой страны – это, опять же, затраты на трение и сопутствующие трению износы. В связи с чем, данная проблема ещё в середине прошлого века в СССР стала общегосударственной.

Сергей Манько, СТВ:

Научные умы бились над её решением, в том числе, и Вы.

Владимир Пасовец:

Да. На сегодняшний день она полностью, конечно, не решена. И, наверное, в ближайшее время она не будет решена. Но определённый вклад в это сделан.

Сергей Манько:

Если говорить предметно, то, что это за материалы? Какие у вас новинки?

Владимир Пасовец:

Материалы получаются методом экономичным. Экономически обоснованным. То есть, это на сегодняшний день, на мой взгляд, оптимальный метод – метод порошковой металлургии. А получаем мы его по технологии электроконтактного спекания. Берём металлическую матрицу, вводим туда полимерный наполнитель для снижения коэффициента трения, интенсивности изнашивания. Но это, как бы, не ново. Это уже было, есть.

Но в нашем случае новизна заключается в том, что мы в данную композицию добавили наноструктуру углерода.

То есть, это – мельчайшие, наноразмерные, частицы, которые значительно улучшают технические характеристики материала.