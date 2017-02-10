Выращивать малину зимой начали в Беларуси: ягоды будут в 3 раза дешевле зарубежных

Новости Беларуси. Летом в Беларуси с малиной проблем нет, а вот в межсезонье на прилавках магазинов представлена сплошь импортная. Молодой селекционер Ольга Емельянова задалась целью решить проблему и заставить малину давать плоды практически круглый год. Для этого в Институте плодоводства Национальной академии наук создали экспериментальную теплицу. Уже подсчитано, что стоить белорусская ягода будет в 2-3 раза дешевле зарубежной, рассказали в программе «Центральный регион».



Ольга Емельянова, заведующая отделом ягодных культур РУП «Институт плодоводства» Национальной академии наук Беларуси:

Это малина ремонтантная, которая выращивается, как в открытом, так и в защищённом грунте. То есть, её возможности широки. Особенность в том, что по этой технологии мы получаем урожай на двухлетней древесине. А потом будем удалять отплодоносившие побеги, будут расти новые побеги, которые дадут второй урожай. То есть, мы планируем получить два урожая в этой теплице.

Это – европейская технология, новая для Беларуси, именно в защищённом грунте.

Это направление только-только развивается. Растения перезимовали, дальше будем следить за температурным режимом. Когда устойчивый плюс будет, включаем систему капельного полива. Горшок наполнен таким специальным субстратом, кокосовым. Объём горшка – где-то 7,5 литров. В горшке – два растения, капельница, которая дозированно даёт воду с элементами питания.

В этой теплице есть система зашторивания. Ведь растения могут быть подвержены солнечным ожогам: как листья, так и ягоды. Система вентиляции работает, теплопушка.

То есть, мы сами контролируем климатические условия. Растения на шпалере подвязаны, чтобы потом, когда они будут расти, развиваться, будут образовываться плодовые веточки, на которых будут формироваться ягоды, под нагрузкой. Мы должны их распределить таким образом, чтобы нагрузка была равномерной. Преимущество технологии – получение внесезонной десертной продукции высокого класса, использовать можно небольшую площадь. Площадь данной теплицы – 6 соток всего.

В каждом ряду – по 95 горшков. Всего в теплице 1 100 растений. То есть, имея такую небольшую площадь, небольшое количество растений, можно получить урожайность до 20 тонн с гектара.

В таких теплицах качественную ягоду европейского класса могут выращивать, к примеру, фермеры. Кроме того, белорусские селекционеры вывели новые сорта малины летнего срока созревания.

Например, сорт «Услада». Он – позднего созревания, пригоден для механизированной уборки, что также должно заинтересовать производителей сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в Институте плодоводства создают новые сорта других полезных культур.



Ольга Емельянова:

Мы сейчас работаем над созданием сортов смородины чёрной, у нас есть свои сорта, собственной селекции. Будем расширять ассортимент. Ещё хочу отметить крыжовник, хорошая культура, технологическая. Забыта немного, но мы стараемся возобновлять. У нас есть тоже сорта собственной селекции. Из нетрадиционных для страны культур делаем акцент на актинидию.