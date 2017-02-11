Батальон витебского соединения ночью прошел 100 километров до вражеского командного пункта и ликвидировал его

Новости Беларуси. Комплексная проверка боеготовности армии продолжается в Беларуси. Непростая миссия на зимнем экзамене войск выдалась у сил специальных операций.

Так, парашютно-десантному батальону из витебского соединения предстояло найти командный пункт незаконного вооруженного формирования.

Сложность операции заключалась в том, что действовать необходимо было ночью. Преодолев расстояние в 100 километров, голубым беретам удалось обнаружить и уничтожить ключевой объект управления условного противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.