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Батальон витебского соединения ночью прошел 100 километров до вражеского командного пункта и ликвидировал его

11 февраля 2017 12:51
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Новости Беларуси. Комплексная проверка боеготовности армии продолжается в Беларуси. Непростая миссия на зимнем экзамене войск выдалась у сил специальных операций.

Так, парашютно-десантному батальону из витебского соединения предстояло найти командный пункт незаконного вооруженного формирования.

Сложность операции заключалась в том, что действовать необходимо было ночью. Преодолев расстояние в 100 километров, голубым беретам удалось обнаружить и уничтожить ключевой объект управления условного противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь

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