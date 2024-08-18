Это белорусские традиции! Самые яркие моменты с фестиваля «Зов Полесья»

Новости Беларуси. Если не хватает в жизни прекрасного, то за дополнительной порцией красоты можно отправиться на природу. В эти выходные как раз была возможность открыть для себя белорусское Полесье. Уникальный регион. И природа, и обычаи, и кухня, и даже разговор – все со своими колоритом и характером. Иван Мележ, вдохновленный этим местом, даже написал «Люди на болоте».

А с 2010-го по инициативе Президента на берегу Припяти проходит фестиваль «Зов Полесья». В эти выходные международный этнофест в восьмой раз встретил гостей.

Мы показывали свадьбу, как когда-то раньше свечи сносили, гостей встречали, как каравай выносили, как делили каравай. Наши корни чтобы не терялись. Это же все наше, белорусское, истинное.

Чтобы наши дети видели наши традиции, не забывали, не забывали язык, обряды, это очень важно. Хочется пуститься в пляс.

Когда исполняют наши народные песни, меня всегда завораживает. Тут в каждом уголке звучат наши народные песни, это по-настоящему классно.