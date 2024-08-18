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Это белорусские традиции! Самые яркие моменты с фестиваля «Зов Полесья»

18 августа 2024 18:55
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Новости Беларуси. Если не хватает в жизни прекрасного, то за дополнительной порцией красоты можно отправиться на природу. В эти выходные как раз была возможность открыть для себя белорусское Полесье. Уникальный регион. И природа, и обычаи, и кухня, и даже разговор – все со своими колоритом и характером. Иван Мележ, вдохновленный этим местом, даже написал «Люди на болоте».

Это белорусские традиции! Самые яркие моменты с фестиваля «Зов Полесья»-2

А с 2010-го по инициативе Президента на берегу Припяти проходит фестиваль «Зов Полесья». В эти выходные международный этнофест в восьмой раз встретил гостей.

Это белорусские традиции! Самые яркие моменты с фестиваля «Зов Полесья»-4

Мы показывали свадьбу, как когда-то раньше свечи сносили, гостей встречали, как каравай выносили, как делили каравай. Наши корни чтобы не терялись. Это же все наше, белорусское, истинное.

Это белорусские традиции! Самые яркие моменты с фестиваля «Зов Полесья»-6

Чтобы наши дети видели наши традиции, не забывали, не забывали язык, обряды, это очень важно. Хочется пуститься в пляс.

Это белорусские традиции! Самые яркие моменты с фестиваля «Зов Полесья»-8

Когда исполняют наши народные песни, меня всегда завораживает. Тут в каждом уголке звучат наши народные песни, это по-настоящему классно.

Это белорусские традиции! Самые яркие моменты с фестиваля «Зов Полесья»-10

Люди общаются вживую, встречаются, улыбаются друг другу, становятся добрее и лучше.

Смотрите в видео, как это было.

# Фестиваль

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