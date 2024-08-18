Программа "Неделя" за 18.08.2024

Если не хватает в жизни прекрасного, то за дополнительной порцией красоты можно отправиться на природу. В эти выходные как раз была возможность открыть для себя белорусское Полесье. Уникальный регион. И природа, и обычаи, и кухня, и даже разговор – все со своими колоритом и характером.
Санкции валятся как из рога изобилия, рикошетом задевая и европейский бизнес, который, казалось бы, на другой стороне баррикад, но санкционная война безжалостная и беспощадная. Ее натиск ощутил на себе и немецкий депутат и предприниматель Йорг Дорнау.
Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и его программа «Слово и дело».
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