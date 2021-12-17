Сборная Беларуси победила на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Питере

Новости Беларуси. Белорусским спасателям не было равных на рождественских стартах в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша сборная стала чемпионом зимних международных соревнований по пожарно-спасательному спорту.

За медали боролись спортсмены из 16 команд. Участникам турнира необходимо было преодолеть 100-метровую полосу с препятствиями и подняться по штурмовой лестнице в окно второго и третьего этажей учебной башни. И наши юные спасатели показали свой боевой характер и мастерство. Как итог – первое место в общекомандном зачете.