Прямой эфир

Сборная Беларуси победила на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Питере

17 декабря 2021 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусским спасателям не было равных на рождественских стартах в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша сборная стала чемпионом зимних международных соревнований по пожарно-спасательному спорту.  

Сборная Беларуси победила на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Питере-1

За медали боролись спортсмены из 16 команд. Участникам турнира необходимо было преодолеть 100-метровую полосу с препятствиями и подняться по штурмовой лестнице в окно второго и третьего этажей учебной башни. И наши юные спасатели показали свой боевой характер и мастерство. Как итог – первое место в общекомандном зачете.  

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На полигоне Брестский проходят комплексные полевые занятия с разведчиками
17 декабря 2021 06:49

На полигоне Брестский проходят комплексные полевые занятия с разведчиками

Лукашенко: «Спуску никому не должно быть – кто виноват, кто предатель, кто просто не наш человек»
17 декабря 2021 06:41

Лукашенко: «Спуску никому не должно быть – кто виноват, кто предатель, кто просто не наш человек»

Директор Института социологии о вопросе беженцев: «Есть возможность составить чёткое представление о том, кто и в чём виноват»
16 декабря 2021 19:15

Директор Института социологии о вопросе беженцев: «Есть возможность составить чёткое представление о том, кто и в чём виноват»