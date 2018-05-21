Мобильный не ремонтируют по гарантии: почему это может быть сговор продавца и сервисного центра

Новости Беларуси. Трое белорусов пойдут под суд за реализацию более полутора тысяч «серых» смартфонов. Они размещали в интернете объявления, предлагая оригинальные новые гаджеты по сниженным ценам, рассказали в программе «Добро пожаловаться». Но покупатели получали на руки дефектные смартфоны. Во время обысков было обнаружено ещё 1500 смартфонов известных мировых брендов. Кроме того, изъяты липовые бланки сервисного центра. В ходе следствия выяснилось: многие клиенты жаловались на неисправность девайсов, в таких случаях продавцы переводили стрелки на сервисный центр. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Дойдёт ли дело до суда в истории Ольги Шестериной, пока не ясно.

Однако её история как две капли воды напоминает историю пострадавших от «серых» дельцов.

Ольга Шестерина, минчанка:

Полгода назад супруг подарил мне телефон. Спустя некоторое время, на экране появилась черная точка, также были вопросы по громкой связи. То есть был плохо слышен собеседник.

Семье Шестериной телефон обошелся практически в 1200 рублей. Чек и гарантийный талон на 12 месяцев у Ольги на руках имелись, и она отнесла барахлящий гаджет продавцу. Казалось бы, чего проще – произвести гарантийный ремонт и вернуть мобильник счастливой владелице. Продавец решил иначе. Ольга Шестерина:

Телефон взяли на проверку и спустя неделю нам перезвонили и сказали, что это не гарантийный случай. Сказали, это ваша вина, механическое повреждение. Но телефон в идеальном состоянии, пленка на экране.



Сегодня девушка считает – заключение некорректно и действительности не соответствует. Более того, при ближайшем рассмотрении оказывается – документы, выданные магазином после проверки телефона – набор недоразумений и нелепиц. Так, принимая телефон от клиента, сотрудник магазина в акте указал – телефон имеет царапины и потертости. Но ведь гаджет был в идеальном состоянии. Однако это не помешало мастерам утверждать в заключении – телефон имеет повреждения экрана. В поисках истины отправляемся для начала в сервисный центр, куда не без помощи продавца попал телефон.

Сотрудник сервисного центра: В данном случае, так как на телефоне механических повреждений нет, это был бы гарантийный случай.

Нужно обратиться по гарантии, чтобы заменили.

В сервисном центре поясняют – телефон не отремонтировали бесплатно по гарантии, так как с продавцом связаны договорными обязательствами исключительно на платной основе. И тогда вопрос продавцу – почему практически новый телефон Ольги отправили в этот сервисный центр, и есть ли у организации мастера, обслуживающие гарантийные девайсы? По иронии судьбы, директора в магазине не оказалось, со съемочной группой пришлось общаться продавцу. Продавец:

Я вам по этому поводу ничего не могу сказать. Потому что я их не сдаю, я их не принимаю. И когда будет директор, я тоже не знаю.

Сегодня гаджет – часть повседневности, а услуги, связанные с их обслуживанием – непаханое поле для манёвров. Липовые гарантийные талоны, замена оригинальных деталей при ремонте на более дешёвые, ну и знаменитая в узких кругах схема «не гарантийного» случая. Когда человек по гарантийному талону обращается к продавцу, тот в свою очередь отдает телефон в сервисный центр и в итоге, человеку говорят – сломал сам, случай не гарантийный, а ремонт – платный.

Согласились на такую «разводку»? Значит, ремонтники получат деньги два раза: один раз с вас, а второй раз с производителя, для которого они оформят ваш случай, как самый что ни на есть гарантийный. Защититься от такого обмана можно. Дарина Гулюта, юрист:

Если потребитель не согласен с заключением сервисного центра, потребитель имеет право настаивать на проведении независимой экспертизы. В течение гарантийного срока данную экспертизу организует продавец, и он ее и оплачивает. Как не попасть в сети мобильного обмана при покупке нового гаджета? Внимательно изучите не только товар, но и наличие, и оформление всех документов. Проверьте читаемость печатей продавца и сервисного центра на гарантийных талонах. Не лишним будет и пробить юридические лица в Едином государственном реестре. Возвращаясь к истории Ольги, отметим. Когда съемочная группа собиралась покинуть магазин, внезапно появился представить руководства и продемонстрировал стремление решить вопрос быстро и эффективно. Ольга Шестерина: Случилось невозможное!