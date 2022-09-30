Что носить осенью 2022 года? Узнали всё о трендах у стилиста

Под стать очам очарованья легко! Достаточно включить стиль преппи. Жилеты и бомберы, как у американских школьников, зажгут эту осень, добавят юности и драйва. Для вдохновения пересмотрите сериал «Сплетница». Инвестиция долгосрочная. Причем хороши бомберы как со спортом, так и с маленьким черным платьицем. Миксуйте вкусно и красиво.

Алла Юрчик, стилист:

Головные уборы приветствуются в этом сезоне – шляпы, платки, береты. Смело можно внедрять, носить и модничать. Кардиган – это вечный у нас тренд. Укороченные модели, более удлиненные. Самое главное, чтобы это был прямой крой, экспериментируйте с цветом – это такой лайфхак. Неизменные брюки-карго оставляем, это очень модно. И майка, только здесь должны быть более широкие бретели. Это базовая вещь, ее можно обыгрывать с жакетами прямого кроя, с джинсами, с костюмами.

Вместо румянца делайте ставку на розовый. От сочной фуксии до нежной розы. Дизайнеры согрели этим цветом хрустящую осень. Мягкие «кошачьи» фактуры также в тренде. Для любимых джинсов постулат один – чем шире и длиннее, тем круче. Клеш, трубы, прямой крой в дамках.

Алла Юрчик:

Один из главных трендов сезона осени этого года – это костюм-тройка. Очень стильно и элегантно, его можно разнообразить различными аксессуарами, блузками дополнить и носить как каждый день, на праздник, на выход. Причем носится это как без жакета и пиджака, с жилеткой, что очень модно, причем жилетку можно выгуливать с джинсами в пол широкими, так и с брюками карго.

Рубашка свободного кроя сделает будни, расправит крылья. И если эта стильняшка до сих пор не прописалась в вашем шкафу, дерзайте! Только носите в расслабленном виде, приспускайте плечи и завязывайте на животе – будете самой модной. Брюки-палаццо в пару – и можно похищать сердца.