Бананы в карамели с рикоттой. Рассказываем отличный рецепт сладкого завтрака

Лена Климук, кулинар:

Приготовим карамелизированные бананы с корицей и рикоттой.

Нам понадобятся бананы, корица, цедра апельсина, рикотта и немного растительного масла. Для начала подготовим рикотту.

В рикотту я хочу добавить немного апельсиновой цедры. Порублю ее крупно, чтобы чувствовать аромат. Порубим цедру соломкой. Она будет и выглядеть красиво, а отдаст свой аромат. Пока перекладываем цедру в тарелку, а в рикотту добавим немножко сахара. Пока мы поджарим бананы, сахар уже растворится в сыре.

Разогреваем сковородку и очищаем бананы. Насыпем немножко сахара на сковородку, чтобы он начинал карамелизироваться. Разрезаем банан вдоль.

Сахар становится прозрачным, и очень важно не упустить этот момент и быстро выкладывать бананы на сковородку. И сразу же присыпаем корицей, чтобы специя отдала все свои ароматы.

С одной стороны бананы уже поджарились. Переворачиваем на другую. Бананы в карамели прогреваются очень быстро, поэтому долго держать их на сковородке не стоит, чтобы они не стали слишком мягкими.