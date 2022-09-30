Прямой эфир

Бананы в карамели с рикоттой. Рассказываем отличный рецепт сладкого завтрака

30 сентября 2022 15:00
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим карамелизированные бананы с корицей и рикоттой.

Бананы в карамели с рикоттой. Рассказываем отличный рецепт сладкого завтрака -1

Нам понадобятся бананы, корица, цедра апельсина, рикотта и немного растительного масла. Для начала подготовим рикотту.

Бананы в карамели с рикоттой. Рассказываем отличный рецепт сладкого завтрака -4

В рикотту я хочу добавить немного апельсиновой цедры. Порублю ее крупно, чтобы чувствовать аромат. Порубим цедру соломкой. Она будет и выглядеть красиво, а отдаст свой аромат. Пока перекладываем цедру в тарелку, а в рикотту добавим немножко сахара. Пока мы поджарим бананы, сахар уже растворится в сыре.

Бананы в карамели с рикоттой. Рассказываем отличный рецепт сладкого завтрака -7

Разогреваем сковородку и очищаем бананы. Насыпем немножко сахара на сковородку, чтобы он начинал карамелизироваться.

Разрезаем банан вдоль.

Бананы в карамели с рикоттой. Рассказываем отличный рецепт сладкого завтрака -10

Сахар становится прозрачным, и очень важно не упустить этот момент и быстро выкладывать бананы на сковородку. И сразу же присыпаем корицей, чтобы специя отдала все свои ароматы.

Бананы в карамели с рикоттой. Рассказываем отличный рецепт сладкого завтрака -13

С одной стороны бананы уже поджарились. Переворачиваем на другую. Бананы в карамели прогреваются очень быстро, поэтому долго держать их на сковородке не стоит, чтобы они не стали слишком мягкими.

Бананы в карамели с рикоттой. Рассказываем отличный рецепт сладкого завтрака -16

Заканчиваем сервировку сыром рикотта. Сделаем небольшой кнель. Добавим щепотку корицы и красивую цедру апельсина. Завтрак готов.

Лена Климук:
Иногда нужно начинать со сладкого завтрака, чтобы настроение было на весь день. Из самых привычных продуктов получаются самые необыкновенные сочетания.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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