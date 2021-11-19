Хлеб, колбаса, тушёнка. Какими ещё продуктами кормят беженцев в лагере на границе?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

«Бигланчи» – раз, два, три. Хлеб, колбаса, тушенка – две пачки, я покажу, чтобы не говорили, что я тасую. Эти пакеты мы даем тем, кому не хватило питания по той или иной причине. Есть люди, мы их уже знаем в лицо, которые пытаются послать по три раза ребенка, сами приходят и рассказывают историю, что они не ели несколько дней. Сейчас мы даем полевую кухню, обед на 2 000 человек, четыре тонны продуктов привозим в пакетах, а вчера мы раздали восемь тонн продуктов в пакетах. Те люди, с кем мы общаемся, они говорят, что по продуктам мы закрыты полностью. Нам пришлось собирать и убирать часть вещей, которые были просто не востребованы. В первый день мы видели большое количество, нам БРСМ помогал обратно паковать в мешки и вывозить. Детского питания более чем предостаточно. Мы получили только сухого питания от «Беллакта» 1 000 килограммов.