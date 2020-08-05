Купить электронный билет с помощью мобильного приложения «Оплати» можно во всех трамваях Минска

Новости Беларуси. Купить электронный билет с помощью смартфона и мобильного приложения «Оплати» теперь можно во всех трамваях Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Использовать платежный сервис от белорусской IT-компании резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка» может любой житель и гость столицы.

Для этого нужно скачать приложение в Play Market или App Store, бесплатно установить его на смартфон и пользоваться постоянно. Пополнять электронный кошелек можно с карточек любых банков – без комиссий и процентов. Этот способ оплаты не только удобен, но и экономически выгоден.