Купить электронный билет с помощью мобильного приложения «Оплати» можно во всех трамваях Минска
Новости Беларуси. Купить электронный билет с помощью смартфона и мобильного приложения «Оплати» теперь можно во всех трамваях Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Использовать платежный сервис от белорусской IT-компании резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка» может любой житель и гость столицы.
Для этого нужно скачать приложение в Play Market или App Store, бесплатно установить его на смартфон и пользоваться постоянно. Пополнять электронный кошелек можно с карточек любых банков – без комиссий и процентов. Этот способ оплаты не только удобен, но и экономически выгоден.
Так, миллион билетов, проданных через отечественное мобильное приложение, уже сэкономил для страны примерно 32 тысячи евро. Если бы такое количество талонов было куплено с использованием платежных карточек, то примерно эта сумма ушла бы на комиссию международным платежным системам.
Разработчик подсчитал: только в Минске за неделю можно продать тот же миллион билетов и сэкономить порядка 100 тысяч рублей на отчислениях. А если взять всю Беларусь, то могут быть суммы гораздо больше.
Напомним, сервис «Оплати» – это не только оплата транспорта. С помощью смартфона можно рассчитаться в магазинах, кафе, передать друг другу деньги и даже оплатить коммунальные услуги. Все без процентов и комиссии.
*На правах рекламы.
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