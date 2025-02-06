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6 февраля православные отмечают день памяти блаженной Валентины Минской

06 февраля 2025 07:18
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Православные отмечают 6 февраля день памяти блаженной Валентины Минской. Святую просят об исцелении физических и душевных болезней, утешения в скорби, помощи в сложных жизненных ситуациях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 февраля православные отмечают день памяти блаженной Валентины Минской-2

Валентина Минская причислена к лику святых земли белорусской в 2006 году. Канонизация блаженной произошла через 40 лет после ее смерти, однако еще при земной жизни множество людей обращалось к ней как к святой. По традиции, уже на протяжении нескольких лет на базе Минской духовной академии в феврале проходит выставка, посвященная блаженной Валентине. Тысячи паломников даже из других стран в этот день посещают место упокоения белорусской святой в деревне Крысово Дзержинского района. Ее могила внесена в список историко-культурных ценностей Беларуси.

# Православные в Беларуси

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