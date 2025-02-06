6 февраля православные отмечают день памяти блаженной Валентины Минской

Валентина Минская причислена к лику святых земли белорусской в 2006 году. Канонизация блаженной произошла через 40 лет после ее смерти, однако еще при земной жизни множество людей обращалось к ней как к святой. По традиции, уже на протяжении нескольких лет на базе Минской духовной академии в феврале проходит выставка, посвященная блаженной Валентине. Тысячи паломников даже из других стран в этот день посещают место упокоения белорусской святой в деревне Крысово Дзержинского района. Ее могила внесена в список историко-культурных ценностей Беларуси.