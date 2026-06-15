Купаться на Чижовском водохранилище запрещено! Что грозит нарушителям – ответили в ОСВОД

Осторожно, дети! Почему лето – время повышенного контроля за несовершеннолетними? Как сделать отдых юных граждан страны безопасным?
На площадке ток-шоу «По существу» речь шла об организации летнего отдыха детей.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас есть самый большой водоем, наверное, на юге – Чижовское водохранилище. Я прекрасно понимаю, что там пляжи настроили, зоны отдыха, купаться там можно?
Анна Новикова, официальный представитель Минской городской организации ОСВОД:
Нет.
Кирилл Казаков:
А купаются?
Анна Новикова:
Нет, там запрещено купаться.
Кирилл Казаков:
Это понятно, что запрещено, это я все прекрасно понимаю. Я же понимаю, жара идет.
Анна Новикова:
В купальный сезон у нас дополнительно выставлены спасательные посты, где у нас дежурят матросы-спасатели, которые регулируют, так скажем, эту акваторию, чтобы они могли как-то обезопасить жителей.
Кирилл Казаков:
Вопрос «запрещено» – это обычно какая-то санкция. Тебя оштрафуют либо тебя задержат, либо тебя на какие-то работы. Это запрещено на уровне просто потому, что запрещено, либо тебя штрафуют?
Анна Новикова:
У нас есть статья 24.42. Административная ответственность идет, где купание запрещено.
Алена Сырова, СТВ:
Сколько людей наказали за прошлый сезон?
Анна Новикова:
За прошлый сезон, думаю, где-то человек 500, может, 1 000. По Минску.
Ротченков: половина детей погибают в дорожных авариях, когда они являются пассажирами.