Купаться на Чижовском водохранилище запрещено! Что грозит нарушителям – ответили в ОСВОД

Кирилл Казаков, СТВ: У нас есть самый большой водоем, наверное, на юге – Чижовское водохранилище. Я прекрасно понимаю, что там пляжи настроили, зоны отдыха, купаться там можно?

Осторожно, дети! Почему лето – время повышенного контроля за несовершеннолетними? Как сделать отдых юных граждан страны безопасным?

Анна Новикова, официальный представитель Минской городской организации ОСВОД:

Нет.

Кирилл Казаков:

А купаются?

Анна Новикова:

Нет, там запрещено купаться.

Кирилл Казаков:

Это понятно, что запрещено, это я все прекрасно понимаю. Я же понимаю, жара идет.

Анна Новикова:

В купальный сезон у нас дополнительно выставлены спасательные посты, где у нас дежурят матросы-спасатели, которые регулируют, так скажем, эту акваторию, чтобы они могли как-то обезопасить жителей.

Кирилл Казаков:

Вопрос «запрещено» – это обычно какая-то санкция. Тебя оштрафуют либо тебя задержат, либо тебя на какие-то работы. Это запрещено на уровне просто потому, что запрещено, либо тебя штрафуют?

Анна Новикова:

У нас есть статья 24.42. Административная ответственность идет, где купание запрещено.

Алена Сырова, СТВ:

Сколько людей наказали за прошлый сезон?

Анна Новикова:

За прошлый сезон, думаю, где-то человек 500, может, 1 000. По Минску.