Ротченков: половина детей погибают в дорожных авариях, когда они являются пассажирами

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Что касается аварийности, половина детей погибают в дорожных авариях, когда они являются пассажирами. Мы все понимаем, что именно тут родители, когда перевозят, отвечают за соблюдение правил дорожного движения и безопасность. С учетом возраста – пристегнутые или непристегнутые, наличие детских удерживающих устройств, зачастую даже это устройство есть, но либо не пристегнуты, либо неправильно застегнуты дети в этом удерживающем устройстве.

Сотрудники выступают в школах, это все хорошо, но номер один – это пример родителей, пример тех происшествий, когда дети какие-то, одноклассники попали в дорожно-транспортное происшествие либо в другое чрезвычайное происшествие.

Приходя с флешкой в любой класс с видео, с изображением дорожно-транспортного происшествия, когда их сверстник либо не спешивался и попал в ДТП, либо во дворе дома выбежал из-за стоящего автомобиля, вот тогда они замирают, тишина в классе, и только пример либо своих сверстников, либо родителей – это самая действенная мера.