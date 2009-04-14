Купаловскому театру вернут фасад XIX века

Задняя пристройка будет разобрана, а на её месте будет воссоздан новый элемент.

Уже в мае на суд комиссии вынесут готовый архитектурный проект реставрации, после утверждения которого выберут подрядчика работ. Предполагается, что реконструкция Купаловского театра начнется в 2010 году и продлится два года. Все это время спектакли будут проходить на других площадках.

– Доработанный проект, учитывающий все эти нюансы, был рассмотрен на нашем совете. Принято решение, что работы будут вестись по сохранению основного исторического объема, по воссозданию его главного фасада на период 19 века, – рассказала заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия и реставрации министерства культуры Беларуси Оксана СМОТРЕНКО. – Задняя пристройка будет разобрана, а на её месте будет воссоздан новый элемент, в стиле истории памятника. Вместе с тем, будут созданы два нижних уровня., увеличен размер сцены, предусмотрены помещения для репетиций.