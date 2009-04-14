В Гродненской области в деревне Коптевка восстановлен католический храм

Именно здесь компактно проживают белорусские поляки: их здесь 40%.

За последние десятилетия у них появилась возможность открывать приходы, строить новые храмы. Государство вернуло общинам здания костелов и активно помогает в их реставрации.

В шестидесятые годы здесь была мельница В девяностые - идею возрождения костела поддержали в местном сельском совете. Большая стройка закончилась в 2000 году. Но ксёндз Лешек Домагала и председатель местного сельсовета Сергей Адаменя и сегодня встречаются как старые знакомые.

– Мы очень часто встречаемся с ксендзом, решаем различного рода проблемы. Его проблемы известны нам, наши проблемы ему, - говорит Сергей АДАМЕНЯ, председатель Коптёвского сельского совета, Гродненский район. - Если нужно что-то решить, то эти вопросы решаются очень быстро. У него высокий потенциал среди людей.

Посильную помощь при реставрации храма оказывали все прихожане, независимо от вероисповедания. Ежедневно на участке трудилось до 50 человек.

После обновления костёла, сюда вернулась и его главная святыня. Ксёндз Лешек привёз копию чудотворной иконы Божей Матери Ясногурской.

- Возвращение чудотворной иконы способствовало массовому паломничеству в наш костёл, - сказал настоятель костёла Лешек ДОМАГАЛА. - Приезжают не только наши прихожане, или гродненцы. По большим праздникам у нас паломники со всей Беларуси, Литвы и Польши. Дева Мария, покровительница всех родителей, делает просто чудеса.

Возвышенность, на которой построен костёл - вторая по величине в Гродненском районе. Прихожане называют это место «Гора надежды». Сотни верующих, страдающих от алкоголя и наркотиков, приходят сюда в надежде избавиться от вредных привычек. Свои письменные обещания они оставляют в специальной книге - «Абстенции», которая хранится за главным алтарём храма. И… чудо происходит.

Не меньшим чудом в Коптёвке считают и само возрождение костёла. Именно он, говорят здесь, сплотил прихожан разных национальностей и конфессий.



