На 170 миллионов дороже оказались коммунальные объекты

В Гродненской области выявлены серьёзные нарушения в реализации государственной программы «Чистая вода».

Путём нехитрых махинаций стоимость пяти коммунальных объектов увеличилась почти на 170 миллионов рублей. Стройматериалы по завышенным ценам, необоснованные премии руководителям подрядных организаций, это лишь немногие факты выявленные комитетом госконтроля.



Новые очистные сооружения городскому посёлку Большая Берестовица были нужны как воздух. Население райцентра увеличилось с начала тысячелетия почти в полтора раза. В рамках госпрограммы «Чистая вода» из республиканского бюджета были выделены немалые средства на строительство современного объекта по очистке стоков. Всего за два года появилось уникальное сооружение. Да ещё и деньги сэкономили, считают местные коммунальщики.



- Сметная стоимость очистных сооружений 6 млрд 438 млн, рассказал корреспонденту СТВ директор Берестовицкого ЖКХ Чеслав СЫРОВИНСКИЙ. - Вложены финансы 6 млрд. 285 млн. Очистные сооружения находятся на стадии, ну, завершено строительство в 2008. Сейчас находятся на стадии наладки.



На деле все выглядит по-иному. Сроки строительства, а главное его стоимость оказались слишком завышенными. Возводить очистные сооружения начали без окончательного проекта, да и цена всех работ изначально была необоснованной



– Особую озабоченность комитета вызвал объект очистные сооружения в городском поселке Берестовица, где были выявлены завышения стоимости строительно-монтажных работ на общую сумму более 99 миллионов рублей, - рассказала телеканалу СТВ Ольга КУРЧИЦКАЯ. главный специалист Комитета госконтроля Гродненской области За счёт



Виновных привлекли к административной ответственности, а первоначальная стоимость строительства снижена более чем на 3 миллиарда рублей. Однако «отличились» не только берестовицкие коммунальщики. В регионе еще на пяти объектах, включённых в госпрограмму «Чистая вода», нашли нарушения.



Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродненская область.