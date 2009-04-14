Быть или не быть Лас-Вегасу в Пинске?

Азартные залы разместились прямо в историческом центре.

В небольшом Полесском городе игорный бизнес, а он здесь разросся едва не в Лас-Вегасовских масштабах, местные власти намерены вынести на окраину.

В этот игровой зал ежедневно приходят испытать удачу около 3 десятков посетителей. Большинство - молодежь. Александру сегодня повезло. Выигрыш, правда, небольшой. Но рулетка, говорит, затягивает. Некоторые из его друзей из-за любви к азартным играм потеряли и семью, и дом. Сам парень тоже мечтает избавиться от вредной привычки, но пока не может.

Пинские психотерапевты тоже в шоке: впервые ставят диагноз – «игромания». Сначала года - 3 пациента. Удивительно, но среди обратившихся есть даже пенсионеры.

Сказать игорному бизнесу твердое «Нет!» решили местные власти, и приняли твердое решение. Переселить местный Лас-Вегас в промышленную зону, за город.

Организаторам азартных развлечений такое решение не по нраву. В центре города место куда более хлебное, чем на окраине. Правда то, что этот бизнес калечит жизни - владельцы казино не задумываются. Лишь подсчитывают расходы и доходы.

Хутор «Соломенка» это и есть то место, куда собираются переселить игорный бизнес Пинска. Правда, где разместятся игровые залы непонятно. Впрочем, уже в июле месяце пинский Лас-Вегас должен отпраздновать новоселье.

