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Быть или не быть Лас-Вегасу в Пинске?

14 апреля 2009 11:56
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Азартные залы разместились прямо в историческом центре.

В небольшом Полесском городе игорный бизнес, а он здесь разросся едва не в Лас-Вегасовских масштабах, местные власти намерены вынести на окраину.

В этот игровой зал ежедневно приходят испытать удачу около 3 десятков посетителей. Большинство - молодежь. Александру сегодня повезло. Выигрыш, правда, небольшой. Но  рулетка, говорит, затягивает.  Некоторые из его друзей  из-за любви к азартным играм потеряли  и семью, и дом. Сам парень тоже мечтает избавиться от  вредной привычки, но пока не может.

Пинские психотерапевты тоже в шоке: впервые  ставят диагноз – «игромания». Сначала года - 3 пациента. Удивительно, но среди обратившихся есть даже пенсионеры.  

Сказать игорному бизнесу твердое «Нет!» решили  местные власти, и  приняли твердое решение. Переселить местный Лас-Вегас в промышленную зону, за город. 

Организаторам азартных развлечений такое решение  не  по нраву.  В центре города место куда более хлебное, чем на окраине. Правда то, что этот бизнес калечит жизни - владельцы казино не задумываются. Лишь подсчитывают расходы и доходы.

Хутор «Соломенка» это и есть то место, куда собираются переселить игорный бизнес Пинска. Правда, где разместятся игровые залы непонятно. Впрочем, уже в июле месяце пинский Лас-Вегас должен отпраздновать новоселье.

# общество

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