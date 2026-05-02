Труд, приносящий наслаждение – побывали в творческих мастерских социального пансионата «Родник»

Алина Трус, корреспондент:

Здесь царит уют. В социальном пансионате «Родник» кипит работа в творческих мастерских. Скучать некогда. В приятной атмосфере вдохновение приходит гораздо быстрее.

И даже несколько часов пролетают за мгновение. Людмила Поставная с интересом погрузилась в творчество 6 лет назад, когда стала частью коллектива. Почти сразу задумалась о необычном хобби. Сейчас делает куклы своими руками. Каждую деталь оформляет с любовью. Милые игрушки станут подарками.

Людмила Поставная, мастер по изготовлению изделий ручной работы:

Эти куклы, они уже стали родными. Те, кто работает со мной, уже родными. Вот, поэтому мы здесь не только приносим радость себе, но и радость окружающим. Понимаете? И сами счастливы и довольны. У нас гости, у нас же детки, спектакли. И все это я знаю как в направлении подарочном.

Инна Хмелева, руководитель декоративно-прикладного кружка Минского городского социального пансионата «Родник»:

Основной задачей трудовой мастерской является не так конечный результат творчества, как общение друг с другом, как наслаждение, наверное, вот этими творческими идеями. Ну, каждый подхватывает. Один что-то задумал, второй подхватил эту идею, воплотили все вместе. Получается очень интересный, красивый результат.

В этой мастерской создают авторские украшения и предметы интерьера: изделия из кожи, ткани, разноцветных нитей и даже помпонов. Для Надежды Ильюшенко реализация таких дизайнерских решений в новинку. По профессии она инженер-электроник, но творчество оказалось не менее удивительным. Такая волшебная медитация дарит заряд бодрости, позитива и раскрывает новые таланты.

Надежда Ильюшенко, мастер по изготовлению изделий ручной работы:

Мы сейчас делаем корзиночку такую вот хорошую, красивую. Вот такая декоративная. У нас такая работа, что должна у всех получиться: рисовать кружочки, вырезать. А потом кто-то сшивает, кто-то совмещает. И получается красивые вещи. Делали куколки разные, вы понимаете, вот эти какие-нибудь вазочки, домовеночки.