Кулинарные традиции Полесья. Чем угощают гостей на фестивале «Мотальския прысмаки» в Брестской области

Новости Беларуси. Дожинки – но не хлебные – справляют в эти дни в Ивановском районе Брестской области. Кулинарный фестиваль «Мотальския прысмаки» проводится в 10-й раз в гастрономической столице Беларуси – агрогородке Мотоль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители знают толк в аппетитных угощениях и, что самое главное, готовят не только для себя, но и для гостей. Говорят, в этом году душевной атмосферой прониклись больше 8 тысяч человек. Но говорят на празднике точно меньше, чем едят. Корреспондент Петр Бутрим побывал на фестивале.

Петр Бутрим, СТВ:

Пожалуй, самый вкусный фестиваль белорусского Полесья, по традиции, располагается на главной улице деревни. Сегодня здесь негде яблоку упасть. А свой кулинарный талант во всей красе может показать любая хозяйка. Стоит только заглянуть во двор. Долго готовилась ко встрече гостей и Зинаида Бартош. В соседних Тышковичах женщина всю свою жизнь трудилась акушером. Сегодня на столе все только из натуральных продуктов. И каждое блюдо приготовлено неспроста.

Зинаида Бартош, жительница агрогородка Тышковичи:

Когда-то в давние времена ходили встречать к пародихам, родильницам в отведки. Не было же такого богатства блюд, как сейчас. А просто было скромненько, аккуратненько. Варили горшок каши и в збанок наливали компот.

Жители Мотоля бережно хранят традиции и обычаи своих предков, в том числе гастрономические. На соседнем подворье собралась очередь. А как иначе, ведь в меню самый главный мотольский бренд – колбаса. В «кровянке» и «пальцепханой» местные хозяйки знают толк. А некоторые эксклюзивные рецепты и вовсе держат в строжайшем секрете.

Ольга Соболева, житель агрогородка Мотоль:

Все же надо делать с любовью. А передается из поколения в поколение потому, что были маленькие, бабушка делала, дед делал. Мы подрастали. Сало научилась солить. Когда-то хотелось бегать, а бабушка говорила: «Иди встань и смотри, а то замуж выйдешь и не будешь уметь готовить».

Дойти до конца улицы голодным нереально. Такой открытый формат праздника неслучаен. Шумные семейные застолья на этих улочках устраивали и сотни лет назад. «Мотальския прысмаки» напоминают старый добрый кирмаш, когда люди съезжались в большие деревни. О щедрости и хлебосолье мотолян до сих пор ходят легенды.



Елена Мотина, участница фестиваля (Латвия):

Я вообще первый раз в Беларуси. Море впечатлений, очень все нравится, люди замечательные, очень открытые.

Дегустации рыбных блюд, уникальных свадебных караваев, меда – чего здесь только нет. Аппетит гостей утоляют не только местные повара – широко представлены национальные кухни Украины, Польши, Латвии и Израиля. Еще шире география фольклорной составляющей фестиваля. В этом году – с африканским колоритом.

Лофти Тербауи, участник фестиваля (Алжир):

Мы будем исполнять алжирский национальный танец. У нас в стране была продолжительная война. В итоге мы победили. И хотим показать, что мы тоже свободный и независимый народ. Движения нашего танца символизируют борьбу с врагом. Но в конце выступления мы радуемся, что все ужасы закончились.