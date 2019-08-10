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Белорусская команда завоевала 1 место в конкурсе «Полевая кухня» на Армейских международных играх

10 августа 2019 14:26
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Новости Беларуси. Куриные рулетики с черносливом и курагой, картофель с копченостями и болгарским перцем, щи с фрикадельками, лимонный напиток со свекольным соком. Это отнюдь не перечень меню ресторана, а угощение для солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская команда завоевала 1 место в конкурсе «Полевая кухня» на Армейских международных играх-1

Белорусская команда завоевала 1 место в конкурсе «Полевая кухня» на Армейских международных играх-3

Белорусская команда, полностью состоящая из военнослужащих срочной службы, завоевала первое место в конкурсе «Полевая кухня». Соревнования проходят в рамках Армейских международных игр. В подмосковном Алабино наши армейцы доказали: гречневая каша с тушенкой – не предел профессионализма для военных поваров. К слову, для всех участников был предоставлен одинаковый набор продуктов. Наши кашевары оказались самыми креативными.

Белорусская команда завоевала 1 место в конкурсе «Полевая кухня» на Армейских международных играх-6

Святослав Древло, старший повар белорусской команды конкурса «Полевая кухня»:
На двух этапах наша команда показала наилучший результат, и мы выходим в финал с наилучшим результатом конкурса по всем командам.

Финал, в понедельник приготовление, во вторник – выпечка хлебобулочных изделий. Финал будет наиболее сложным, самые сильные команды попадают в финал. Я думаю, что наши парни справятся и мы займем призовое место.

Белорусская команда завоевала 1 место в конкурсе «Полевая кухня» на Армейских международных играх-9

Белорусская команда завоевала 1 место в конкурсе «Полевая кухня» на Армейских международных играх-11

Теперь белорусов ждет финал, который состоится на следующей неделе. Напомним, Армейские международные игры проходят на территории 10 государств. Беларусь принимает два конкурса. На полигоне под Брестом встречаются мастера точного выстрела и представители подразделений спецназа.

Белорусская команда завоевала 1 место в конкурсе «Полевая кухня» на Армейских международных играх-14

Белорусская команда завоевала 1 место в конкурсе «Полевая кухня» на Армейских международных играх-16

# Армия Беларуси # общество # Святослав Древло # Фотофакт

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