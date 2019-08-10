Белорусская команда завоевала 1 место в конкурсе «Полевая кухня» на Армейских международных играх
Новости Беларуси. Куриные рулетики с черносливом и курагой, картофель с копченостями и болгарским перцем, щи с фрикадельками, лимонный напиток со свекольным соком. Это отнюдь не перечень меню ресторана, а угощение для солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская команда, полностью состоящая из военнослужащих срочной службы, завоевала первое место в конкурсе «Полевая кухня». Соревнования проходят в рамках Армейских международных игр. В подмосковном Алабино наши армейцы доказали: гречневая каша с тушенкой – не предел профессионализма для военных поваров. К слову, для всех участников был предоставлен одинаковый набор продуктов. Наши кашевары оказались самыми креативными.
Святослав Древло, старший повар белорусской команды конкурса «Полевая кухня»:
На двух этапах наша команда показала наилучший результат, и мы выходим в финал с наилучшим результатом конкурса по всем командам.
Финал, в понедельник приготовление, во вторник – выпечка хлебобулочных изделий. Финал будет наиболее сложным, самые сильные команды попадают в финал. Я думаю, что наши парни справятся и мы займем призовое место.
Теперь белорусов ждет финал, который состоится на следующей неделе. Напомним, Армейские международные игры проходят на территории 10 государств. Беларусь принимает два конкурса. На полигоне под Брестом встречаются мастера точного выстрела и представители подразделений спецназа.