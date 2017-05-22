Дневники, платья и туфли: как жили, учились и развлекались белорусские дамы в эпоху Романтизма

Кринолин уже давно не в моде, но эпоха Романтизма все еще манит своими пышными традициями.

Игорь Сурмачевский, коллекционер:

Вось гэта сукенка – гэта яркi прыклад таго часу. Гэта сукенка спецыяльна для баля. Яна пашыта с ружовага шолку у 1850-я гады.

Это платье было приобретено на одном из европейских аукционов. У нас, признается он, такой великолепный образец моды прошлого не встречался ни разу. Но вот дневник одной очаровательной модницы чудом попал ему в руки.

Игорь Сурмачевский, коллекционер:

Мы думаем, што калі дзецi раслi ў шляхецкай абстаноўцы, я маю на ўвазе графы, князья, то яны нiчым не займалiся, акрамя таго, што яны праводзiлi час на балях. Насамрэч, гэта не так. Яна ўставала ў 7 гадзін. У 8-9 яна ўжо выходзіла для сняданка. І вось спецыяльна для гэтага была вось гэта сукенка. Гэта сукенка так i называецца – сукенка для гарбаты. Яна выканана з танчайшага хлопка, на якiм набiты малюнак – Анюцiны вочкi.

Завтрак молодой графини вполне современный: чай или кофе, немного печенья и ветчины. Потом начинались занятия. Особенно юной девушке не нравились занятия по немецкому. Но если учесть, что дневник написан на польском языке, там же встречаются выражения на итальянском, французском и даже на латинском, графиня и без немецкого языка была полиглотом.

Астрономия, физика, история, природоведение, музыка и многое другое, что изучала девушка в 14 лет, доказывает, что к учебе в то время подходили серьезно. Игорь Сурмачевский, коллекционер:

Цытуе Мiцкевiча, яна апiсвае свае ўражаннi, якiя яна атрымала ад «Пана Тадэвуша». Вельмi перажывае. Мне гэта вельмi цiкава самаму стала, што так жыла шляхта. После обеда молодую графиню ждала обязательная пешая прогулка в течение часа или двух. Для этого приятного занятия у нее были специальные платье и перчатки.

Игорь Сурмачевский, коллекционер:

Чым яна адрознiваецца ад iншых? Справа ў тым, калi было халоднае надвор’е, апраналася сукенка з бавоўны, каб не было вельмі холадна, апраналася спецыяльная шаль. Гэта ірландскiя карункi. Рукi хавалiся ад холада ў муфце. Гэта муфта зроблена з пёркаў гуся. Вельмi эксклюзiўная рэч, таму што да гэтага часу не ведаю, як яна зроблена.

И не будем забывать. Загар в то время был совсем нежелателен для благородных красавиц, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Игорь Сурмачевский, коллекционер:

Хачу адзначыць такую рэч, вельмi неабходную для маладой дамы, як парасон ад сонца. У дзённiку Лілi Касакоўскай мы можам прачытаць, што яна вельмi абурана тым, што калi яна была на адпачынку, то дзесьцi ўвесь час астаўляла свой парасончык ад сонца. І наракае на тое, што яе твар згарэў. Яна ва усiх пытаецца, цi сойдзе гэты загар, цi зноў яна будзе бялюткая?

А вечером мужчины семейства собирались за столом и играли в карты. А женщины занимались рукоделием или читали стихи вслух. Возможно, мечтали о предстоящем балу. Кстати, на бал любая модница брала несколько пар туфелек.