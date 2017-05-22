Для идеального свидания с самим собой: мастер-класс по «макияжу для себя» от стилиста Анастасии Ашуйко

Главная тенденция в макияже – это легкость. Но именно она, как правило, результат большого мастерства.

Анастасия Ашуйко, стилист:

Если мы говорим про макияж глаз, то тенденции таковы, что сочетаются текстуры как блестящие, так и матовые. Причем матовыми строится сама форма, то есть по простому говоря, это те тени, которые вы будете выкладывать выше, чем подвижное веко. Они дают форму, они приподнимают глазик и они не пропадают в любом освещении.

Макияж для себя – это повседневный легкий макияж, который скрывает недостатки и подчеркивает достоинства. И еще. Важно знать пару секретов, если не хотите подчеркнуть недостатки.

Анастасия Ашуйко, стилист:

Вопреки распространенному мнению, не надо глушить блеск кожи тяжелыми пудрами. Лицо становится очень тусклым, невыразительным и получается такой эффект, как будто вы вареники лепите: мучки добавили, потом еще добавили, потом она корочкой начинает разламываться. Пудры должно быть немного. Можно даже добавлять хайлайтер на жирную кожу, но в небольшом количестве.

Точный подбор тонального средства – краеугольный камень удачного макияжа. Визажисты больше половины времени уделяют именно проработке тона кожи лица. Отсюда – легкость, ощущение ухоженности и свежести кожи, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анастасия Ашуйко, стилист:

Если тон подобран неправильно, а это самая распространенная ошибка, которая встречается среди непрофессионалов, то лицо выглядит очень неестественным. Как правило, это избыток розового пигмента в тональном средстве. Личико розовое, тяжелое и воспаленное. Следует отдавать предпочтение тональникам, которые немножко «желтят». Они делают личико отдохнувшим, свежим, юным. И желтый цвет глушит красноту, а краснота – это очень часто встречающаяся проблема в нашей стране.

Форма брови – это ваше выражение лица, так что не перетрудитесь. Иначе вас неправильно поймут. Верно сформировать бровь – это уже полдела в подаче себя. А теперь давайте научимся выделять правильно скулы. Анастасия Ашуйко, стилист:

Мы имитируем тень от скулы, поэтому цвет ее должен быть сероватым для того, чтобы это выглядело естественно. Очень часто используют коррекционные румяна слишком рыжие, и очень заметно тогда на лице. Иногда я использую для контурирования тени, которыми я подрисовываю брови.

Мы находим естественную тень от скулы, самое глубокое место. Она там, где у нас смыкаются челюсти. И мы туда прикладываем препарат в первый раз, а потом начинаем аккуратненько наметать на объем.