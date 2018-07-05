Жителям Пуховичского района врачи предлагают измерить давление и снять кардиограмму прямо на рабочем месте

Проводят плановые проверки сотрудники районного Центра гигиены и эпидемиологии вместе с помощником врача. Кроме того, специалисты измеряют индекс массы тела и с помощью специальных анкет определяют риск попасть на больничную койку.

Ольга Белянко, врач-гигенист, заведующий отдела гигиены Пуховичского районного центра гигиены и эпидемиологии:

У нас в Пуховичском районе проводятся дважды в месяц акции по проверке системы кровообращения. Люди, которые, возможно, не знают своего давления, приходят поучаствовать к нам в этой акции. Также людям мы рассказываем, что необходимо не только измерять свое давление, но и вести здоровый образ жизни. Это рациональное питание, адекватная физическая активность.