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Жителям Пуховичского района врачи предлагают измерить давление и снять кардиограмму прямо на рабочем месте

05 июля 2018 15:06
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Новости Беларуси. Чтобы избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы, жителям Пуховичского района предлагают измерить артериальное давление и снять кардиограмму прямо на рабочем месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Жителям Пуховичского района врачи предлагают измерить давление и снять кардиограмму прямо на рабочем месте -1

Проводят плановые проверки сотрудники районного Центра гигиены и эпидемиологии вместе с помощником врача. Кроме того, специалисты измеряют индекс массы тела и с помощью специальных анкет определяют риск попасть на больничную койку.

Жителям Пуховичского района врачи предлагают измерить давление и снять кардиограмму прямо на рабочем месте -4

Ольга Белянко, врач-гигенист, заведующий отдела гигиены Пуховичского районного центра гигиены и эпидемиологии:
У нас в Пуховичском районе проводятся дважды в месяц акции по проверке системы кровообращения. Люди, которые, возможно, не знают своего давления, приходят поучаствовать к нам в этой акции. Также людям мы рассказываем, что необходимо не только измерять свое давление, но и вести здоровый образ жизни. Это рациональное питание, адекватная физическая активность.

Жителям Пуховичского района врачи предлагают измерить давление и снять кардиограмму прямо на рабочем месте -7

Такие акции проходят в местах наиболее многолюдных. В прошлый раз сотрудники поликлиники и Центра гигиены и эпидемиологии работали с посетителями торговых центров.

Жителям Пуховичского района врачи предлагают измерить давление и снять кардиограмму прямо на рабочем месте -10

# Консультация врача # общество # Ольга Белянко

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