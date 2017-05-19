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Две тысячи пионеров соберутся на форуме в Минске по случаю 95-летия движения в Беларуси

19 мая 2017 06:55
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Новости Беларуси. Пионерскому движению, лучшие традиции которого в наши дни продолжает БРПО, 19 мая исполняется 95 лет. Поздравления организации по этому случаю направил Александр Лукашенко. Президент отметил, что пионерия воспитывает талантливых детей и подростков, становится площадкой начала жизненного пути.

Эту дату юные последователи распространенного детского движения в Советском Союзе отметят масштабным форумом, который соберет в Минске две тысячи маленьких делегатов. Открытие пионерского слета пройдет 19 мая во Дворце детей и молодежи. Настоящим украшением этого дня станут плац-парад пионеров, выступления юных барабанщиков, интерактивные площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Пионеры в Беларуси

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