Две тысячи пионеров соберутся на форуме в Минске по случаю 95-летия движения в Беларуси

Новости Беларуси. Пионерскому движению, лучшие традиции которого в наши дни продолжает БРПО, 19 мая исполняется 95 лет. Поздравления организации по этому случаю направил Александр Лукашенко. Президент отметил, что пионерия воспитывает талантливых детей и подростков, становится площадкой начала жизненного пути.

Эту дату юные последователи распространенного детского движения в Советском Союзе отметят масштабным форумом, который соберет в Минске две тысячи маленьких делегатов. Открытие пионерского слета пройдет 19 мая во Дворце детей и молодежи. Настоящим украшением этого дня станут плац-парад пионеров, выступления юных барабанщиков, интерактивные площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.