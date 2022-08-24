Кухарев рассказал о переводе Минска на артезианские источники и строительстве метрополитена

Новости Беларуси. Приступить к строительству подземки в сторону площади Бангалор планируют до конца года. Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом предприятия «Белоруснефть-Нефтехимпроект». Обсуждали также модернизацию системы здравоохранения, затопление после дождя улиц и дворов и перевод Минска на артезианские источники, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В открытом диалоге приняли участие более 100 человек. Поднимались самые разные вопросы, начиная от строительства домов с парковками и заканчивая интервалами движения поездов метро в часы пик. Без внимания не осталась и тема организации производственного процесса.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района:

Люди сегодня активно принимают участие в таких диалоговых площадках, встречах. Они включаются в совместную нашу работу в части развития того или иного региона, района или в целом города. Встречи мы проводим, чтобы решать вопросы, насущные проблемы наших жителей.

Андрей Протько, директор ГП «Белоруснефть-Нефтехимпроект»:

Нефтепровод «Дружба» является одним из наших проектов. Также внедряем решения по автоматизации процессов рабочих, то, что сейчас называют модными вещами, IoT вещей, все это мы внедряем и предлагаем уже новые решения, цифровые модели действующих предприятий.