МАРТ запускает новогоднюю скидку в 10% на белорусские товары – узнали, что и где можно купить

Иностранцы в Беларуси стараются совместить медицинский туризм и отдых в санаториях с прогулками по городам и экскурсиями. Обязательно запасаясь белорусскими товарами, которые известны во всем мире. Каждый гость старается увезти домой что-то вкусное, красивое и характерное для нашей страны. Правда, в период новогодних праздников на торговых рядах придется посоревноваться с белорусами, которые уже начали закупаться продуктами к праздничному столу, украшать дома и выбирать подарки для близких. И вместо того, чтобы заработать на новогоднем ажиотаже, отечественные производители снизили цены. В торговле уже можно воспользоваться приятными 10-процентными скидками. На большой сумме особенно ощутима экономия. Министерство антимонопольного регулирования и торговли запустило праздничную акцию «На родныя тавары. Навагодняя знiжка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что и где можно купить, чтобы семейный бюджет не разлетелся как новогоднее конфетти. Узнала Влада Родовская.

Декабрь. Особенный месяц. Время предновогодних ожиданий и, конечно, хлопот. В торговых залах начинается предпраздничная суета. Все больше покупателей спешат закупить подарки и продукты к новогоднему столу. На многие товары действует специальное предложение.

Ищу подарки для детей, для внуков. В магазинах скидки, очень много товаров. Даже 10 %. Ценить надо то, что оно есть. Вот эти 10 %, но они есть. Если мне нужна эта вещь, я ее куплю.

Хотела вот купить подарок, увидела в инстаграм, что будет знижка на родные товары на наше производство. Пришла купить маме подарок. Приятно для нас, что мы можем сэкономить.

Кондитерская продукция, соки, одежда, обувь и даже мебель – перечень акционной продукции уже включает 20 товарных групп. Обещают еще больше. Часть дисконта дают производители, часть – торговля. Найти родныя товары с новогодней скидкой несложно. Каждый отмечен специальной табличкой или ярлыком.