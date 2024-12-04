Зачем Беларуси быть в БРИКС И ШОС? Объяснил политолог

Андрей Лазуткин, политолог:

Не просто слышал, мы можем собраться, послушать друг друга, сказать, что это все здорово, зачем там БРИКС и так далее. Главное – какой-то интерес в экономике. Тысячу лет назад был такой путь «из варяг в греки». Транзит, который шел через нашу территорию. Сегодня такой транзит из-за санкций американских пойдет через Евразию. Это Иран, это Каспий, это коридор «Северо-Юг». И все страны, которые входят в этот коридор, сегодня потихонечку группируются в БРИКС либо в ШОС. Наш Президент подчеркивает, что в принципе есть ООН, но она плохо работает сегодня. Там американцы контролируют основные все организации – значит, надо либо иметь свою какую-то площадку, либо хотя бы иметь площадку, где нас слушают, где мы можем выступить, приехать, где мы не попадаем под санкции просто потому, что Нью-Йорк далеко, нужна американская виза, чтобы туда прилететь. То есть вот мы приезжаем, например, в Казань, в Россию, там нас слушают передовые страны «Большой двадцатки». Вот это было бы здорово. Пока что это некая перспектива, но уже мы имеем большой пул двусторонних встреч. То есть это уже большая победа для Беларуси. Я думаю, что в ближайшие лет пять эта многополярность будет только увеличиваться.

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