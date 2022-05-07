Кухарев о школе имени 120-й дивизии: «Сохраняет славные традиции, которые заложены были ещё 40 лет назад»

Новости Беларуси. Цветы к памятнику воинам 120-й гвардейской Рогачевской дивизии, погибшим в боях за освобождение Беларуси, 7 мая возложило столичное руководство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Очень важно, что школа сохраняет славные традиции, которые заложены были еще 40 лет назад. Был создан прекрасный музей в школе 120-й дивизии. Установлен памятник. Это говорит о том, что это уже традиция, которая передается из поколения в поколение учащихся.