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Кухарев о школе имени 120-й дивизии: «Сохраняет славные традиции, которые заложены были ещё 40 лет назад»

07 мая 2022 10:30
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Новости Беларуси. Цветы к памятнику воинам 120-й гвардейской Рогачевской дивизии, погибшим в боях за освобождение Беларуси, 7 мая возложило столичное руководство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кухарев о школе имени 120-й дивизии: «Сохраняет славные традиции, которые заложены были ещё 40 лет назад»-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Очень важно, что школа сохраняет славные традиции, которые заложены были еще 40 лет назад. Был создан прекрасный музей в школе 120-й дивизии. Установлен памятник. Это говорит о том, что это уже традиция, которая передается из поколения в поколение учащихся.  

«Очень торжественный момент». В школе имени 120-й дивизии возложили цветы к памятнику воинам (здесь подробности).  

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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