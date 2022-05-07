«Очень торжественный момент». В школе имени 120-й дивизии возложили цветы к памятнику воинам

Новости Беларуси. Цветы к памятнику воинам 120-й гвардейской Рогачевской дивизии, погибшим в боях за освобождение Беларуси, 7 мая возложило столичное руководство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориал находится рядом со 141-й минской школой. Ее ученики также среди участников церемонии памяти. Знак в честь 120-й дивизии появился в 1987 году. Он создан руками учеников и первого руководителя школьного музея боевой славы. Теперь у мемориала ежегодно проходят митинги в преддверии Дня Победы.

Кирилл Песня, воспитанник военно-патриотического клуба «Форпост»:

Возложение цветов к мемориальному любому памятнику – это очень торжественный момент. Всегда надо быть начеку, внимательным, всегда относиться к этому с уважением. Это очень важно, т. к. в Великой Отечественной войне участвовали мои родные.

Зинаида Гордеюк, директор средней школы №141:

Нашей школе присвоено имя 120-й гвардейской мотострелковой дивизии. Естественно, самое важное направление, которое существует в нашей школе, – патриотическое. Воины 120-й бригады – мы поддерживаем с ними тесную связь и гордимся, что у нас есть такие шефы.