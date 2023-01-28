Ямы такие, что не держит подвеска. В Мачулищах из-за разбитой дороги люди не могут добраться до работы

Новости Беларуси. Дорога, которая заставила ходить по кабинетам и искать ответственных за ремонт. На горячую линию СТВ обратились автомобилисты, которым приходится преодолевать препятствия в городском поселке Мачулищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оказалось, что коммунальные службы бессильны, ведь участок официально никому не принадлежит, а значит каждый раз решение проблемы временными мерами ложилось на плечи тех, кому жалко подвеску и собственные нервы. Оперативно разобраться с проблемой автомобилистов в Мачулищах отправилась Екатерина Капылович.

Яма на яме, ухаб на ухабе – по такому бездорожью действительно далеко не уедешь. Разбитый путь к промзоне в Мачулищах водители преодолевают. Но каждый раз опасаясь за подвеску автомобиля. Чтобы хоть как-то облегчить проезд к месту работы, самостоятельно засыпали выбоины песком и строительным мусором. Временное решение спасало ситуацию ненадолго. Через пару дней все возвращалось в привычную колею – движение с осторожностью и вечный вопрос: проедем или нет.

Вера Степанович, автомобилист:

Здесь были такие ямы, что два раза просто машина присела. У меня повреждена подвеска задняя, я сильно металл загнула, то есть сильные удары были. Каждый день ездить на работу и уезжать – целая паника.

Сергей Минцевич, автомобилист:

Проехать ни на работу, ни с работы невозможно было. Ямы и жалко машину.

С просьбой оказать помощь Вера, Сергей и еще несколько человек обращались в службу 115. Но там заявку принять не могут. Выяснилось: несколько лет назад дорогу самовольно возвела одна из строительных организаций. Для комфорта тех, кто ежедневно сворачивает в этом направлении. Тогда история приема в эксплуатацию остановилась из-за несоответствия проекту. С тех пор вопрос с проездом «буксует». Выходит, по документам пути нет, а проблема – есть.

Сергей Кривошей, председатель Мачулищанского поселкового исполнительного комитета:

Прежде всего организация должна обратиться в Минский райисполком со всеми документами, которые у них имеются по строительству данной дороги: разрешение на строительство, землеустроительные все материалы, акты по строительству данной дороги. Чтобы можно было данный участок дороги, приняв решение Минским райисполкомом, на баланс передать специализированной организации. Это достаточно простая процедура, главное – желание собственника дороги.

Местные власти принять бесхозную дорогу готовы. Обещают – проблема будет решаться постепенно, вопрос уже в работе. Выравнивать проезд начали сразу после приезда нашей съемочной группы.